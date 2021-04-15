ФБУ оголосила імена найкращих баскетболісток сезону в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Визначилися найкращі баскетболістки та MVP чемпіонату України з жіночого баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Деталі
MVP сезону визнано Турон Берніс Мосбі із “Прометея” — 31 матч, 26,3 хвилини, 19,6 очка, 10,5 підбирання.
Турон Берніс Мосбі займає третю сходинку чемпіонату за кількістю набраних очок у середньому за матч і ділить першу в команді з Джеймс Кешуан Лашун. Також вона йде третьою за кількістю підбирань і другою за показником рейтингу ефективності серед всіх гравчинь турніру.
Іншими переможницями в боротьбі за індивідуальні нагороди стали:
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- Найкраща захисниця — Ольга Дубровіна (“Прометей”).
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- Найкращий форвард — Кристина Філевич (“Київ-Баскет”)
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- Найкраща центрова та найрезультативніша гравчиня сезону — Ганна Рульова (“Франківськ”)
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- Найкраща молода гравчиня — Дарія Дубнюк (“Київ-Баскет”).
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Доповнення
“Золото” жіночої Суперліги серед жінок забрав кам’янський “Прометей”, другу та третю сходинки посіли столичні команди “Київ-Баскет” та “Динамо” відповідно.