ФБУ оголосила імена найкращих баскетболісток сезону в Суперлізі

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Визначилися найкращі баскетболістки та MVP чемпіонату України з жіночого баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Деталі

MVP сезону визнано Турон Берніс Мосбі із “Прометея” — 31 матч, 26,3 хвилини, 19,6 очка, 10,5 підбирання.

Турон Берніс Мосбі займає третю сходинку чемпіонату за кількістю набраних очок у середньому за матч і ділить першу в команді з Джеймс Кешуан Лашун. Також вона йде третьою за кількістю підбирань і другою за показником рейтингу ефективності серед всіх гравчинь турніру.

Іншими переможницями в боротьбі за індивідуальні нагороди стали:

  • Найкраща захисниця — Ольга Дубровіна (“Прометей”).
  • Найкращий форвард — Кристина Філевич (“Київ-Баскет”)
  • Найкраща центрова та найрезультативніша гравчиня сезону — Ганна Рульова (“Франківськ”)
  • Найкраща молода гравчиня — Дарія Дубнюк (“Київ-Баскет”).

Доповнення

“Золото” жіночої Суперліги серед жінок забрав кам’янський “Прометей”, другу та третю сходинки посіли столичні команди “Київ-Баскет” та “Динамо” відповідно.

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