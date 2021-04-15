ФБУ объявила имена лучших баскетболисток сезона в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Определились лучшие баскетболистки и MVP чемпионата Украины по женскому баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
MVP сезона признан Турон Бернис Мосби с “Прометея” — 31 матч, 26,3 минуты, 19,6 очка, 10,5 подбора.
Турон Бернис Мосби занимает третье место чемпионата по количеству набранных очков в среднем за матч и делит первую в команде с Джеймс Кешуан Лашун. Также она идет третьей по количеству подборов и второй по показателю рейтинга эффективности среди всех гравчинь турнира.
Другими победительницами в борьбе за индивидуальные награды стали:
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- Лучшая защитница — Ольга Дубровина ( “Прометей”).
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- Лучший форвард — Кристина Филевич ( “Киев-Баскет”)
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- Лучшая центровая и результативная гравчиня сезона — Анна рулевая ( “Франковск”)
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- Лучшая молодая гравчиня — Дарья Дубнюк ( “Киев-Баскет”).
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дополнение
“Золото” женской Суперлиги среди женщин забрал Каменский “Прометей”, вторую и третью ступени заняли столичные команды “Киев-Баскет” и “Динамо” соответственно.