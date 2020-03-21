ФБУ назвала кращого форварда сезону Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Федерація баскетболу України визначила найкращого форварда сезону в Суперлізі, передає УНН з посиланням на сайт федерації.
Індивідуальну нагороду отримав гравець "Київ-Баскета" та національної збірної України Богдан Близнюк.
Близнюк, який провів свій перший сезон в Україні, відіграв 23 матчі, набирав 10,6 очка, робив 4,8 підбирання, 2,9 передачі, а його середній рейтинг ефективності склав 13,3 бали.
Зауважимо, що раніше Суперліга визнала Дениса Лукашова з "Прометея" кращим захисником чемпіонату, а Андрія Войналовича з "Хіміка" - найкращим молодим гравцем сезону.