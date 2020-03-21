ФБУ назвала лучшего форварда сезона Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Федерация баскетбола Украины определила лучшего форварда сезона в Суперлиге, передает УНН со ссылкой на сайт федерации.
Индивидуальную награду получил игрок "Киев-Баскет" и национальной сборной Украины Богдан Близнюк.
Близнюк, который провел свой первый сезон в Украине, сыграл 23 матча, набирал 10,6 очка, делал 4,8 подбора, 2,9 передачи, а его средний рейтинг эффективности составил 13,3 балла.
Заметим, что ранее Суперлига признала Дениса Лукашова из "Прометея" лучшим защитником чемпионата, а Андрея Войналовича из "Химика" - лучшим молодым игроком сезона.