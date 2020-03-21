ФБУ назвала лучшего форварда сезона Суперлиги

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100067 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103250 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105309 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104327 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112912 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100731 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105223 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106636 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130446 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 106039 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111450 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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5 марта, 08:47 • 109661 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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4 марта, 18:57 • 109141 просмотра
Актуальное
ФБУ назвала лучшего форварда сезона Суперлиги

ФБУ назвала лучшего форварда сезона Суперлиги

Киев  •  УНН

 • 12745 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Федерация баскетбола Украины определила лучшего форварда сезона в Суперлиге, передает УНН со ссылкой на сайт федерации.

Индивидуальную награду получил игрок "Киев-Баскет" и национальной сборной Украины Богдан Близнюк.

Близнюк, который провел свой первый сезон в Украине, сыграл 23 матча, набирал 10,6 очка, делал 4,8 подбора, 2,9 передачи, а его средний рейтинг эффективности составил 13,3 балла.

Заметим, что ранее Суперлига признала Дениса Лукашова из "Прометея" лучшим защитником чемпионата, а Андрея Войналовича из "Химика" - лучшим молодым игроком сезона.

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