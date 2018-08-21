ФБР взяло під варту екс-адвоката Трампа, звинуваченого в шахрайстві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Співробітники ФБР взяли під варту колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена, звинуваченого в шахрайстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
Коен пішов на угоду зі слідством. За даними джерел телеканалу ABC, попередня домовленість була досягнута між адвокатами Коена і прокуратурою Південного округу штату Нью-Йорк. Вона стосується звинувачень щодо Коена в ухиленні від сплати податків, порушень, пов’язаних з фінансуванням передвиборної кампанії Трампа, а також махінацій в банківській сфері.
Як зазначає CNN, Коен з’явився в ФБР добровільно. Юрист в 16:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом) постав перед судом в Нью-Йорку. Згідно з умовами угоди зі слідством, Коен визнає себе винним.
Як повідомляє телеканал, угода передбачає тюремний термін для адвоката і виплату їм значного штрафу. За даними джерел, Коен і прокуратура не можуть домовитися з приводу терміну. Адвокати юриста вважають, що їх підзахисний не повинен провести в ув’язненні більше трьох років. Прокуратура в свою чергу наполягає на більш ніж чотири роки позбавлення волі.
Раніше ряд американських ЗМІ повідомляли, що в разі угоди з владою Коен може погодитися співпрацювати зі слідчими і по інших справах. Зазначалося, що домовленість може припускати, зокрема, його сприяння підлеглим спецпрокурора США Роберта Мюллера, що займається розслідуванням щодо втручання РФ у американські вибори.
Як повідомляв УНН, присяжні у справі Манафорта прийшли до консенсусу по 8 з 18 пунктів звинувачення.