ФБР взяло под стражу экс-адвоката Трампа, обвиняемого в мошенничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сотрудники ФБР взяли под стражу бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
Коэн пошел на сделку со следствием. По данным источников телеканала ABC, предварительная договоренность была достигнута между адвокатами Коэна и прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк. Она касается обвинений в Коэна в уклонении от уплаты налогов, нарушений, связанных с финансированием предвыборной кампании Трампа, а также махинаций в банковской сфере.
Как отмечает CNN, Коэн появился в ФБР добровольно. Юрист в 16:00 по местному времени (23:00 по Киеву) предстал перед судом в Нью-Йорке. Согласно условиям сделки со следствием, Коэн признает себя виновным.
Как сообщает телеканал, сделка предусматривает тюремный срок для адвоката и выплату им значительного штрафа. По данным источников, Коэн и прокуратура не могут договориться по поводу срока. Адвокаты юриста считают, что их подзащитный не должен провести в заключении более трех лет. Прокуратура в свою очередь настаивает на более чем четырех годах лишения свободы.
Ранее ряд американских СМИ сообщали, что в случае сделки с властями Коэн может согласиться сотрудничать со следователями и по иным делам. Отмечалось, что договоренность может предполагать, в частности, его содействие подчиненным спецпрокурора США Роберта Мюллера, курирующего расследование относительно вмешательства РФ в американские выборы.
Как сообщал УНН, присяжные по делу Манафорта пришли к консенсусу по 8 из 18 пунктов обвинения.