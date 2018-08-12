ФБР пов'язує минулорічні події в Шарлотсвіллі з "російським втручанням"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Втручання Росії в американську політику могло стати причиною загострення ситуації в Шарлотсвіллі, заявив в інтерв’ю CNN конгресмен Томас Гаррет, посилаючись на закритий брифінг з главою ФБР, передає УНН.
“Я знаходився на закритій сесії брифінгу, можливо, два місяці тому по ситуації в Шарлотсвіллі з директором ФБР (Крістофером Реєм), серед інших, і запитав, чи пов’язано якось втручання Росії в розпалюванні вогню навколо того, що трапилося в Шарлотсвіллі, — розповів пан Гувер. — Мені було сказано, що так”.
Заворушення в Шарлотсвіллі в минулому році почалися через наміри влади прибрати з міського парку пам’ятник генералу Роберту Лі, який очолював армію конфедератів в ході Громадянської війни в США в 1861-1865 роках. В результаті зіткнень між учасниками “Маршу об’єднаних правих” і їх противниками загинула дівчина, ще 34 людини отримали поранення. Президент США Дональд Трамп засудив дії націоналістів, проте зазначив, що в насильстві винні обидві сторони, чим викликав суспільну критику на свою адресу.
Як повідомляв УНН, Трамп у річницю заворушень у Шарлоттсвіллі заявив про засудження расизму.