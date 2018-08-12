ФБР связывает прошлогодние события в Шарлотсвилле с "российским вмешательством"

$41.180.14
46.610.42
ukru
Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства
Эксклюзив
11:15 • 38 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 10206 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 20473 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 47234 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 46885 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 30452 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 58257 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 104988 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 159901 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 145210 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 41022 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 34455 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 37714 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 33944 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 10971 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 35290 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 47255 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 46908 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 159915 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 145221 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 11898 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 18329 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20172 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22273 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25023 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

ФБР связывает прошлогодние события в Шарлотсвилле с "российским вмешательством"

Киев • УНН

 • 12774 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Вмешательство России в американскую политику могло стать причиной обострения ситуации в Шарлотсвилле, заявил в интервью CNN конгрессмен Томас Гаррет, ссылаясь на закрытый брифинг с главой ФБР, передает УНН.

ФБР связывает прошлогодние события в Шарлотсвилле с "российским вмешательством"

“Я находился на закрытой сессии брифинга, возможно, два месяца назад по ситуации в Шарлотсвилле с директором ФБР (Кристофером Рэем), среди прочих, и спросил, связано ли как-то вмешательство России в разжигании огня вокруг того, что случилось в Шарлоттсвилле,— рассказал господин Гувер.— Мне было сказано, что да”.

Беспорядки в Шарлотсвилле в прошлом году начались из-за намерения властей убрать из городского парка памятник генералу Роберту Ли, который возглавлял армию конфедератов в ходе Гражданской войны в США в 1861–1865 годах. В результате столкновений между участниками “Марша объединенных правых” и их противниками погибла девушка, еще 34 человека получили ранения. Президент США Дональд Трамп осудил действия националистов, однако отметил, что в насилии виноваты обе стороны, чем вызвал общественную критику в свой адрес.

Как сообщал УНН, Трамп в годовщину беспорядков в Шарлотсвилле заявил об осуждении расизма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12