ФБР связывает прошлогодние события в Шарлотсвилле с "российским вмешательством"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Вмешательство России в американскую политику могло стать причиной обострения ситуации в Шарлотсвилле, заявил в интервью CNN конгрессмен Томас Гаррет, ссылаясь на закрытый брифинг с главой ФБР, передает УНН.
“Я находился на закрытой сессии брифинга, возможно, два месяца назад по ситуации в Шарлотсвилле с директором ФБР (Кристофером Рэем), среди прочих, и спросил, связано ли как-то вмешательство России в разжигании огня вокруг того, что случилось в Шарлоттсвилле,— рассказал господин Гувер.— Мне было сказано, что да”.
Беспорядки в Шарлотсвилле в прошлом году начались из-за намерения властей убрать из городского парка памятник генералу Роберту Ли, который возглавлял армию конфедератов в ходе Гражданской войны в США в 1861–1865 годах. В результате столкновений между участниками “Марша объединенных правых” и их противниками погибла девушка, еще 34 человека получили ранения. Президент США Дональд Трамп осудил действия националистов, однако отметил, что в насилии виноваты обе стороны, чем вызвал общественную критику в свой адрес.
Как сообщал УНН, Трамп в годовщину беспорядков в Шарлотсвилле заявил об осуждении расизма.