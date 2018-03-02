ФБР перевіряє участь Іванки Трамп у бізнес-операціях Trump Organization - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Контррозвідувальний підрозділ ФБР США перевіряє бізнес-угоди компанії Trump Organization, в яких брала участь донька нинішнього американського лідера Іванка Трамп. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанія CNN.
Зазначається, що так як Іванка Трамп є радником президента, перевірка є стандартною процедурою. ФБР уважно вивчає міжнародні угоди як Іванки Трамп, так і її чоловіка Джареда Кушнера, щоб визначити, чи може якась з них становити небезпеку у вигляді тиску з боку закордонних агентів, у тому числі Китаю.
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За даними джерел CNN, відомство вивчає угоди і зарубіжні бізнес-контакти дочки Дональда Трампа в рамках перевірок, необхідних для схвалення видачі їй постійного допуску до державних таємниць. Поки у Іванки Трамп є лише так званий тимчасовий допуск, який, тим не менше, також передбачає можливість ознайомлення з секретними відомостями.
ФБР вивчає переговори і фінансові умови угоди по будівництву готелю Trump International у Ванкувері. За даними телеканалу, Іванка грала ключову роль у тому, щоб у 2013 році зрушити з місця цей проект.
Компанія Trump Organization брала участь у даному проекті разом девелоперської фірмою Holborn Group, що базується в Канаді. Нею управляє малайзійський бізнесмен Джу Кім Тіа, який є членом однією з найбагатших родин цієї країни, відзначає телеканал. На одному з приватних заходів Іванка, зокрема, згадувала, що тісно працювала з ним при реалізації проекту.
Відповідно до фінансової звітності Trump Organization, власником якої продовжує залишатися американський лідер, компанія заробила понад 5 млн доларів на цій угоді, зазначає телеканал CNN.
Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який проводить розслідування у зв'язку з втручанням РФ в американські президентські вибори, може висунути нові звинувачення росіянам під приводом того, що вони нібито викрали інформацію у Демократичної партії під час американської передвиборчої гонки 2016 року.