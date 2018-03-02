ФБР проверяет участие Иванки Трамп в бизнес-операциях Trump Organization - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Контрразведывательное подразделение ФБР США проверяет бизнес-сделки компании Trump Organization, в которых принимала участие дочь нынешнего американского лидера Иванка Трамп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпания CNN.
Отмечается, что так как Иванка Трамп является советником президента, проверка является стандартной процедурой. ФБР внимательно изучает международные соглашения как Иванки Трамп, так и её мужа Джареда Кушнера, чтобы определить, может ли какая-то из них представлять опасность в виде давления со стороны иностранных агентов, в том числе Китая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У старшего советника и зятя Трампа уровень допуска к гостайне ниже, чем у каллиграфа Белого дома — CNN
По данным источников CNN, ведомство изучает соглашения и зарубежные бизнес-контакты дочери Дональда Трампа в рамках проверок, необходимых для одобрения выдачи ей постоянного допуска к государственным тайнам. Пока у Иванки Трамп есть лишь так называемый временный допуск, который, тем не менее, также предусматривает возможность ознакомления с секретными сведениями.
ФБР изучает переговоры и финансовые условия соглашения по строительству отеля Trump International в Ванкувере. По данным телеканала, Иванка играла ключевую роль в том, чтобы в 2013 году сдвинуть с места этот проект.
Компания Trump Organization участвовала в данном проекте вместе девелоперской фирмой Holborn Group, базирующейся в Канаде. Ею управляет малазийский бизнесмен Джу Ким Тиа, который является членом одной из самых богатых семей этой страны, отмечает телеканал. На одном из частных мероприятий Иванка, в частности, вспоминала, что тесно работала с ним при реализации проекта.
Согласно финансовой отчетности Trump Organization, владельцем которой продолжает оставаться американский лидер, компания заработала более 5 млн долларов на этой сделке, отмечает телеканал CNN.
Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование в связи с вмешательством РФ в американские президентские выборы, может выдвинуть новые обвинения россиянам под предлогом того, что они якобы похитили информацию в Демократической партии во время американской предвыборной гонки 2016 года.