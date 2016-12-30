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ФБР оприлюднило російський шкідливий код

ФБР оприлюднило російський шкідливий код

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. ФБР відкрито звинуватило російські розвідслужби у втручанні в американські вибори, опублікувавши найповнішу на сьогоднішній день доповідь з цього питання, що включає приклади шкідливих кодів, використаних в масштабній хакерській кампанії, повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Починаючи з середини 2015 року, російська розвідка, ФСБ РФ, відправила шкідливі посилання більше 1000 одержувачам, у тому числі членам уряду, повідомляється в 13-сторінковому звіті ФБР і міністерства внутрішньої безпеки США.

ФБР опублікувало свою доповідь в той же день, коли президент Барак Обама анонсував пакет санкцій, що включає видворення з країни 35 російських дипломатів і заходи щодо ГРУ і ФСБ РФ.

За даними ФБР, серед жертв хакерських атак ФСБ був національний комітет Демократичної партії, на який на початку 2016 року було здійснено новий напад, цього разу з боку ГРУ.

Як заявляють в ФБР, хакери отримали доступ до секретної інформації, в тому числі до внутрішнього листування, що, "ймовірно, призвело до витоку інформації від численних високопоставлених членів партії" і публікації цієї інформації.

Висновки ФБР в цілому збігаються з висновками приватних компаній в області кібербезпеки, таких як CrowdStrike, що також розслідували атаки на національний комітет Демократичної партії та інші відомства, пише видання.

Ця доповідь передує більш детальній оцінці американської національної розвідки, яку президент Барак Обама доручив завершити до завершення його перебування на посаді, повідомляє близьке до справи джерело.

Протягом запеклої передвиборчої кампанії постійні витоки листів демократів затьмарювали перспективи Хілларі Клінтон, пише видання.

При цьому республіканець Дональд Трамп продовжує висловлювати сумніви в причетності Росії до атак і закликає демократів забути про це: "Нашій країні пора переключитися на більш важливі і кращі речі".

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