ФБР обнародовало российский вредоносный код
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. ФБР открыто обвинило российские разведслужбы во вмешательстве в американские выборы, опубликовав самый полный на сегодняшний день доклад по этому вопросу, включающий примеры вредоносных кодов, использованных в масштабной хакерской кампании, сообщает Голос Америки, передает УНН.
Начиная с середины 2015 года, российская разведка, ФСБ РФ, отправила вредоносные ссылки более 1000 получателям, в том числе членам правительства, сообщается в 13-страничном отчете ФБР и министерства внутренней безопасности США.
ФБР опубликовало свой доклад в тот же день, когда президент Барак Обама анонсировал пакет санкций, включая выдворение из страны 35 российских дипломатов и меры по ГРУ и ФСБ РФ.
По данным ФБР, среди жертв хакерских атак ФСБ был национальный комитет Демократической партии, на который в началу 2016 года было совершено новое нападение, на этот раз со стороны ГРУ.
Как заявляют в ФБР, хакеры получили доступ к секретной информации, в том числе внутренней переписки, что, "вероятно, привело к утечке информации от многочисленных высокопоставленных членов партии" и публикации этой информации.
Выводы ФБР в целом совпадают с выводами частных компаний в области кибербезопасности, таких как CrowdStrike, которые также расследовали атаки на национальный комитет Демократической партии и другие ведомства, пишет издание.
Этот доклад предшествует более детальной оценке американской национальной разведки, которую президент Барак Обама поручил завершить до конца его пребывания в должности, сообщает близкий к делу источник.
В течение ожесточенной предвыборной кампании постоянные утечки писем демократов омрачали перспективы Хиллари Клинтон, пишет издание.
При этом республиканец Дональд Трамп продолжает выражать сомнения в причастности России к атакам и призывает демократов забыть об этом: "Нашей стране пора переключиться на более важные и лучшие вещи".