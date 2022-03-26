ФБР оголосило в розшук російських хакерів за напади на атомні електростанції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. ФБР звинуватило чотирьох росіян у зламі енергетичних компаній по всьому світу, використовуючи методи, розроблені для того, щоб у майбутньому завдати шкоди з потенційно катастрофічними наслідками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
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У двох розкритих обвинувальних актах стверджується, що ці чоловіки працювали на російський уряд, одночасно націлюючись на сотні жертв у більш ніж 135 країнах, включаючи Сполучене Королівство, Ірландію та навіть Китай у період з 2012 по 2018 рік.
За словами заступника генерального прокурора Лізи Монако, хакерів звинувачують у зломі та загрозі критичній інфраструктурі як у Сполучених Штатах, так і в усьому світі.
За інформацію про кожного з них отримують винагороду до 10 мільйонів доларів.
За двома обвинуваченнями висунуто звинувачення чотирьом чоловікам.
Проти Євгена Вікторовича Гладких, який нібито працював у російському міністерстві оборони.
Друге обвинувачення проти Павла Олександровича Акулова, Михайла Михайловича Гаврилова та Марата Валерійовича Тюкова, яких звинувачують у роботі на російські спецслужби.
За даними Національного центру кібербезпеки Великобританії, серед атак була одна, спрямована на нафтохімічний завод у Саудівській Аравії зі зловмисним програмним забезпеченням.
У NCSC заявили, що зловмисне ОП мало здатність спричинити значний вплив, можливо, включаючи викид токсичного газу або вибух, що могло призвести до втрат серед населення.
Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що Великобританія введе санкції до дочірньої компанії російського міністерства оборони в результаті нападу на саудівський завод.
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