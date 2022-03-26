ФБР оголосило в розшук російських хакерів за напади на атомні електростанції

КИЇВ. 26 березня. УНН. ФБР звинуватило чотирьох росіян у зламі енергетичних компаній по всьому світу, використовуючи методи, розроблені для того, щоб у майбутньому завдати шкоди з потенційно катастрофічними наслідками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.