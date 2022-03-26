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ФБР объявило в розыск российских хакеров за нападения на атомные электростанции

Киев • УНН

 • 214323 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. ФБР обвинило четырех россиян во взломе энергетических компаний по всему миру, используя методы, разработанные для того, чтобы в будущем нанести ущерб с потенциально катастрофическими последствиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

ФБР объявило в розыск российских хакеров за нападения на атомные электростанции

Детали

В двух раскрытых обвинительных актах утверждается, что эти мужчины работали на российское правительство, одновременно нацеливаясь на сотни жертв в более чем 135 странах, включая Соединенное Королевство, Ирландию и даже Китай.

По словам заместителя генерального прокурора Лизы Монако, хакеров обвиняют во взломе и угрозе критической инфраструктуре как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.

За информацию о каждом из них получают вознаграждение до 10 миллионов долларов.

По двум обвинениям предъявлено обвинение четырем мужчинам.

Против Евгения Викторовича Гладких, который якобы работал в российском министерстве обороны.

Второе обвинение против Павла Александровича Акулова, Михаила Михайловича Гаврилова и Марата Валерьевича Тюкова, которых обвиняют в работе на российские спецслужбы.

По данным Национального центра кибербезопасности Великобритании, среди атак была одна, направленная на нефтехимический завод в Саудовской Аравии с вредоносным программным обеспечением.

В NCSC заявили, что вредоносное ОП имело способность повлечь значительное влияние, возможно, включая выброс токсичного газа или взрыв, что могло привести к потерям среди населения.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания введет санкции к дочерней компании российского Министерства обороны в результате нападения на саудовский завод.

Напомним

Anonymous слили базу Центробанка рф и записали обращение к путину.

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