ФБР объявило в розыск российских хакеров за нападения на атомные электростанции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. ФБР обвинило четырех россиян во взломе энергетических компаний по всему миру, используя методы, разработанные для того, чтобы в будущем нанести ущерб с потенциально катастрофическими последствиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
В двух раскрытых обвинительных актах утверждается, что эти мужчины работали на российское правительство, одновременно нацеливаясь на сотни жертв в более чем 135 странах, включая Соединенное Королевство, Ирландию и даже Китай.
По словам заместителя генерального прокурора Лизы Монако, хакеров обвиняют во взломе и угрозе критической инфраструктуре как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.
За информацию о каждом из них получают вознаграждение до 10 миллионов долларов.
По двум обвинениям предъявлено обвинение четырем мужчинам.
Против Евгения Викторовича Гладких, который якобы работал в российском министерстве обороны.
Второе обвинение против Павла Александровича Акулова, Михаила Михайловича Гаврилова и Марата Валерьевича Тюкова, которых обвиняют в работе на российские спецслужбы.
По данным Национального центра кибербезопасности Великобритании, среди атак была одна, направленная на нефтехимический завод в Саудовской Аравии с вредоносным программным обеспечением.
В NCSC заявили, что вредоносное ОП имело способность повлечь значительное влияние, возможно, включая выброс токсичного газа или взрыв, что могло привести к потерям среди населения.
Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания введет санкции к дочерней компании российского Министерства обороны в результате нападения на саудовский завод.
Напомним
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