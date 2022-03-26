Anonymous злили базу Центробанку рф і записали звернення до путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Дані з Центробанку рф, як і звернення до путіна, Anonymous розмістили на своїй сторінці у Twitter. Про це повідомляє УНН.
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Ціль такої акції є продемонструвати реальний стан економіки рф та показати приховані угоди росії з олігархами та керівництвом інших країн.
Цитата
"Люди не повинні боятися свого уряду, уряди повинні боятися свого народу". Витік ЦБ РФ (28 ГБ) опублікував Anonymous", - йдеться в одному із дописів.
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"We distributed these documents to various points of the internet. If the links are censored, we will share them on different links."
1)https://t.co/lJ5TVUTneG
2)https://t.co/q87rA0MVYY#Anonymous pic.twitter.com/9wwmN7n26l