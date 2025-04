Anonymous злили базу Центробанку рф і записали звернення до путіна

Деталі

Ціль такої акції є продемонструвати реальний стан економіки рф та показати приховані угоди росії з олігархами та керівництвом інших країн.

Цитата

"Люди не повинні боятися свого уряду, уряди повинні боятися свого народу". Витік ЦБ РФ (28 ГБ) опублікував Anonymous", - йдеться в одному із дописів.

❗️



"We distributed these documents to various points of the internet. If the links are censored, we will share them on different links."



1)https://t.co/lJ5TVUTneG



2)https://t.co/q87rA0MVYY#Anonymous pic.twitter.com/9wwmN7n26l

— The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022