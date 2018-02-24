ФБР: Манафорт платив політикам у Європі за лобіювання українського уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подав новий обвинувальний вирок, який стверджує, що Пол Манафорт у 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Повідомляється, що обвинувальний вирок базується на свідченнях екс-помічника Манафорта Ріка Гейтса.
ФБР звинувачує Манафорта у тому, що він використав офшорні рахунки, щоб заплатити 2 мільйони євро колишнім європейським політикам за лобіювання інтересів проросійського уряду України.
У матеріалі вказано, що політичні діячі, відомі як “габсбургська група”, вважалися незалежними аналітиками, хоча насправді їх послуги були проплачені лобістами.
За інформацією видання, приховане лобіювання відбувалося в США. В самому обвинувальному висновку йдеться, що групою керує колишній європейський канцлер.
Як повідомляв УНН, колишньому політтехнологу Партії регіонів і екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, а також його помічникові Ріку Гейтсу пред’явлені звинувачення в ухилянні від податків на доходи отримані в Україні.