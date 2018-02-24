ФБР: Манафорт платил политикам в Европе за лоббирование украинского правительства

Сообщается, что обвинительный приговор базируется на показаниях экс-помощника Манафорта Рика Гейтса.

ФБР обвиняет Манафорта в том, что он использовал оффшорные счета, чтобы заплатить 2 миллиона евро бывшим европейским политикам за лоббирование интересов пророссийского правительства Украины.

В материале указано, что политические деятели, известные как “габсбургская группа”, считались независимыми аналитиками, хотя на самом деле их услуги были оплачены лоббистами.

По информации издания, скрытое лоббирование происходило в США. В самом обвинительном заключении говорится, что группой руководит бывший европейский канцлер.

Как сообщал УНН, бывшему политтехнологу Партии регионов и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, а также его помощнику Рику Гейтсу предъявлены обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине.