ФБР: Манафорт платил политикам в Европе за лоббирование украинского правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новый обвинительный приговор, который утверждает, что Пол Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Сообщается, что обвинительный приговор базируется на показаниях экс-помощника Манафорта Рика Гейтса.
ФБР обвиняет Манафорта в том, что он использовал оффшорные счета, чтобы заплатить 2 миллиона евро бывшим европейским политикам за лоббирование интересов пророссийского правительства Украины.
В материале указано, что политические деятели, известные как “габсбургская группа”, считались независимыми аналитиками, хотя на самом деле их услуги были оплачены лоббистами.
По информации издания, скрытое лоббирование происходило в США. В самом обвинительном заключении говорится, что группой руководит бывший европейский канцлер.
Как сообщал УНН, бывшему политтехнологу Партии регионов и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, а также его помощнику Рику Гейтсу предъявлены обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине.