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FAVBET Tech підтримала щоквартальну зустріч ІТ-компаній в Diia.City Union 26 червня 2025

Київ • УНН

 • 510 перегляди

19 червня в UNIT.City відбулася чергова щоквартальна зустріч Intro Meeting, організована Diia.City Union.

FAVBET Tech підтримала щоквартальну зустріч ІТ-компаній в Diia.City Union

Подія зібрала представників понад 100 компаній-резидентів Дія.City та нових учасників Спілки. Партнером заходу виступила українська технологічна компанія FAVBET Tech.

Intro Meeting — регулярна подія від Diia.City Union, де презентують нові компанії та розповідають про можливості простору Diia.City для технологічного бізнесу. В ході заходу учасники також обговорювали перспективи розвитку ІТ-бізнесу в Україні разом із останніми змінами в законодавстві, ділилися досвідом роботи в сучасних реаліях та обмінювалися контактами для майбутньої співпраці.

"Подібні зустрічі є надзвичайно важливими для резидентів та загалом української технологічної спільноти, адже дають змогу бізнесам знаходити нові точки взаємодії та разом вирішувати виклики, які постають перед нашою індустрією з точки зору регулювання, кібербезпеки та розвитку. FAVBET Tech завжди радо підтримую події, що сприяють співпраці та зростанню екосистеми українського ІТ", — каже CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

"Нам важливо, щоб учасники не просто приєднувалися до Спілки Diia.City Union, а ставали активними драйверами всередині об'єднання, яке вже налічує понад 240 компаній. Разом ми трансформуємо та посилюємо українську ІТ-галузь. І ми щиро вдячні команді FAVBET Tech за партнерство та систематичну залученість у розвиток нашої спільноти й технологічного сектору загалом", — зазначила Валерія Кушнерчук, виконавча директорка Diia.City Union.

FAVBET Tech приєдналася до Дія.City у 2022 році, а вже за два роки увійшла до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів простору. У 2024 році компанія стала партнером серії заходів CEO Talks від Diia.City Union — майданчика для керівників провідних технологічних компаній України, що розповідали про власний досвід адаптації бізнесу до викликів війни та глобальні зміни на ринку інновацій.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоТехнології
Україна
Tesla
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