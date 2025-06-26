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FAVBET Tech поддержала ежеквартальную встречу ИТ-компаний в Diia.City Union 26 июня 2025

Киев • УНН

 • 162 просмотра

19 июня в UNIT.City состоялась очередная ежеквартальная встреча Intro Meeting, организованная Diia.City Union.

FAVBET Tech поддержала ежеквартальную встречу ИТ-компаний в Diia.City Union

Мероприятие собрало представителей более чем 100 компаний-резидентов Дія.City и новых участников Союза. Партнером встречи выступила украинская технологическая компания FAVBET Tech.

Intro Meeting — регулярная инициатива Diia.City Union, в рамках которой презентуются новые компании и рассказывается о возможностях пространства Дія.City для технологического бизнеса. Во время події участники обсуждали перспективы развития IТ-бизнеса в Украине, делились опытом работы в текущих реалиях, а также налаживали контакты для будущего сотрудничества.

"Подобные встречи чрезвычайно важны для резидентов и всей украинской технологической экосистемы. Они дают бизнесу возможность находить новые точки взаимодействия и совместно решать вызовы в сфере регулирования, кибербезопасности и развития. FAVBET Tech всегда с готовностью поддерживает события, способствующие росту и укреплению украинского IТ", — отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

"Нам важно, чтобы участники не просто присоединялись к Diia.City Union, а становились активными драйверами внутри объединения, которое уже насчитывает более 240 компаний. Вместе мы трансформируем и усиливаем украинскую ИТ-отрасль. Искренне благодарны команде FAVBET Tech за партнерство и постоянную вовлеченность в развитие нашего сообщества и технологического сектора в целом", — прокомментировала Валерия Кушнерчук, исполнительная директорка Diia.City Union.

FAVBET Tech присоединилась к Дія.City в 2022 году, а уже через два года вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов. В 2024 году компания стала партнёром серии мероприятий CEO Talks от Diia.City Union — платформы для топ-менеджеров ведущих технологических компаний Украины, которые делились опытом адаптации к вызовам войны и трансформациями на рынке инноваций.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоТехнологии
Украина
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