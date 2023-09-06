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FAVBET - генеральний партнер Федерації хокею України

FAVBET - генеральний партнер Федерації хокею України

Київ • УНН

 • 488532 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Українська iGaming-компанія FAVBET та Федерація хокею України підписали договір про спонсорство. Згідно з домовленістю, FAVBET також стає генеральним партнером збірної України та титульним партнером національного чемпіонату сезону 23/24 року, передає УНН.

Об’єднуючи зусилля, обидва партнери прагнуть внести вагомий вклад у розвиток хокею в країні. Зокрема, партнерство буде зосереджене на відновленні спортивної інфраструктури, що дозволить українським хокеїстам підвищувати свій рівень гри та гідно виступати на міжнародній арені.

Співпраця також передбачає спільні медійні та маркетингові проєкти, направлені на популяризацію хокею серед широкої аудиторії. За рахунок активного залучення фанатської спільноти на онлайн- та офлайн-майданчиках, а також проведення тематичних заходів, FAVBET та Федерація хокею України планують збільшити взаємодію із поціновувачами спорту та зробити хокей більш доступним для української аудиторії.

«Ми пишаємося тим, що можемо взяти участь у розвитку хокею в Україні. Віримо, що наша співпраця з Федерацією хокею України принесе позитивні зміни не лише в професійному спорті, але й дозволить ще більшій кількості українців відкрити для себе цей захоплюючий вид спорту, який сьогодні незаслужено перебуває в тіні більш масових дисциплін», - каже Head of Sports Marketing FAVBET Денис Якимов.

Коментуючи початок співпраці, президент ФХУ Георгій Зубко зазначив:

«Об’єднання з лідером ринку відкриває нові можливості для розвитку та стимулює нові імпульси до дій. Партнерство з Favbet - не просто комерційна угода; це взаєморозуміння та спільне бачення важливості спорту для нашої країни. Спорт є частиною нашої ідентичності, і маючи сильних партнерів поруч, ми можемо зробити ще більше для його популяризації та розвитку. Особисто я завжди вірив, що наші шляхи з FAVBET перетнуться. Відчуваю, що в цьому партнерстві є набагато більше потенціалу та можливостей, ніж може здатися на перший погляд. Спільно ми можемо досягти нових вершин».

Партнерство з ФХУ - чергова віха системних зусиль FAVBET з підтримки українського спорту під час війни. Сьогодні компанія підтримує низку футбольних клубів, є партнером ФБУ, спонсорує талановитих спортсменів, а також сприяє розвитку дитячого спорту через благодійний фонд FAVBET Foundation.

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