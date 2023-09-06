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FAVBET - генеральный партнер Федерации хоккея Украины

FAVBET - генеральный партнер Федерации хоккея Украины

Киев • УНН

 • 488529 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинская iGaming-компания FAVBET и Федерация хоккея подписали договор о спонсорстве. Согласно договоренности, FAVBET также становится генеральным партнером сборной Украины и титульным партнером национального чемпионата сезона 23/24, передает УНН.

Объединяя усилия, оба партнера стремятся внести весомый вклад в развитие хоккея в стране. В частности, партнерство будет сосредоточено на восстановлении спортивной инфраструктуры, что позволит украинским хоккеистам повышать свой уровень игры и выступать на международной арене.

Сотрудничество также предусматривает совместные медиа-маркетинговые проекты, направленные на популяризацию хоккея среди широкой аудитории. За счет активного привлечения фанатского сообщества на онлайн- и офлайн-площадках, а также проведения тематических мероприятий, FAVBET и Федерация хоккея Украины планируют увеличить взаимодействие с ценителями спорта и сделать хоккей более доступным украинской аудитории.

«Мы гордимся тем, что можем принять участие в развитии хоккея в Украине. Верим, что наше сотрудничество с Федерацией хоккея Украины принесет позитивные изменения не только в профессиональном спорте, но и позволит еще большему числу украинцев открыть для себя этот увлекательный вид спорта, который сегодня незаслуженно находится в тени более массовых дисциплин», - говорит Head of Sports Marketing FAVBET Денис Якимов.

Комментируя начало сотрудничества, президент ФХУ Георгий Зубко отметил:

«Объединение с лидером рынка открывает новые возможности развития и стимулирует новые импульсы к действиям. Партнерство по Favbet - не просто коммерческое соглашение; это взаимопонимание и общее видение важности спорта нашей страны. Спорт является частью нашей идентичности, и имея сильных партнеров рядом, мы можем сделать еще большее для его популяризации и развития. Лично я всегда верил, что наши пути с FAVBET пересекутся. Чувствую, что в этом партнерстве есть гораздо больше потенциала и возможностей, чем может показаться на первый взгляд. Совместно мы можем достичь новых вершин».

Партнерство по ФХУ – очередная веха системных усилий FAVBET по поддержке украинского спорта во время войны. Сегодня компания поддерживает ряд футбольных клубов, является партнером ФБУ, спонсирует талантливых спортсменов и способствует развитию детского спорта через благотворительный фонд FAVBET Foundation.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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