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Фармринок вимагає повернутись до збалансованого підходу щодо надання маркетингових послуг - відкритий лист до влади

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Представники фармринку звернулися до влади через спроби зміни правил надання маркетингових послуг. Нова редакція постанови МОЗ може вдарити по аптеках та змінити баланс на ринку.

Фармринок вимагає повернутись до збалансованого підходу щодо надання маркетингових послуг - відкритий лист до влади

Представники фармацевтичного ринку звернулися до Президента, уряду та ключових регуляторів через неприпустимість кулуарної зміни правил надання маркетингових послуг і наголосили, що нова редакція постанови Міністерства охорони здоровʼя - це удар по аптечній інфраструктурі та небезпечна спроба змінити баланс на ринку на користь окремих виробників. Про це йдеться у тексті вдкритого листа, опублікованому Аптечною професійною асоціацією України, пише УНН.

У листі наголошується, що представники відповідального фармацевтичного ринку повністю підтримують курс на прозоре ціноутворення. Однак, у теперішніх умовах реформування, зокрема через повну заборону на укладання маркетингових договорів, аптечні заклади знаходяться під тиском надмірного регуляторного навантаження, що порушує, а подекуди і блокує їх функціонування. 

Введені обмеження призвели до зупинення діяльності програм лояльності для пацієнтів, звуження асортименту та запасу препаратів, підвищення роздрібної ціни на ліки (окрім ТОП 100+) до максимально граничних в межах постанови задля покриття операційних витрат, призупинення інвестування у навчання персоналу і відновлення аптечної інфраструктури, та можуть призвести до розвитку "тіньового" обігу лікарських засобів на ринку України. Відтак, практика крайніх трьох місяців довела, що заборона маркетингових угод з 01.03.2025 не дала очікуваного результату щодо зниження вартості медикаментів, та поставила під загрозу фінансову стійкість аптек та їх здатність забезпечувати населення необхідними медикаментами, що в результаті порушує функціонування всіх ланок обігу лікарських засобів 

- йдеться у тексті листа.

Як наголошується, учасники фармринку з березня обговорювали новий порядок надання маркетингових послуг. Проте 26 травня МОЗ, без попереднього погодження, представило нову версію порядку, яка, за словами учасників ринку, відрізняється від раніше узгодженого проекту і направлена на відстоювання інтересів лише одного виробника.

Фармацевтична спільнота звертається з проханням не допустити ігнорування узгоджених спільних напрацювань та сприяти у встановленні чітких та прозорих механізмів ціноутворення, у формуванні збалансованого підходу до надання маркетингових послуг, шляхом підтримання узгодженої редакції регулювання маркетингових витрат на рівні до 12% від загального обсягу роздрібної реалізації, що відповідає критеріям ефективності, прозорості, контрольованості та широкої ринкової підтримки, та є компромісним рішенням для збереження рентабельного функціонування аптек, задля збереження забезпечення прозорості, рівності доступу до лікарських засобів та захисту інтересів пацієнтів 

- заявили підписанти листа.

Нагадаємо

Рішення про заборону укладання маркетингових договорів між виробниками ліків та аптеками, яке набрало чинності з 1 березня 2025 року, за задумом мало призвести до зниження цін на препарати. Але замість обіцяної "справедливості для пацієнта" ринок отримав нову хвилю зростання цін на всі ліки, які не увійшли до так званого списку ТОП 100 від МОЗ.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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