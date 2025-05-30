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Фармрынок требует вернуться к сбалансированному подходу к предоставлению маркетинговых услуг - открытое письмо к властям

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Представители фармрынка обратились к властям из-за попыток изменения правил предоставления маркетинговых услуг. Новая редакция постановления Минздрава может ударить по аптекам и изменить баланс на рынке.

Фармрынок требует вернуться к сбалансированному подходу к предоставлению маркетинговых услуг - открытое письмо к властям

Представители фармацевтического рынка обратились к Президенту, правительству и ключевым регуляторам из-за недопустимости кулуарного изменения правил оказания маркетинговых услуг и отметили, что новая редакция постановления Министерства здравоохранения - это удар по аптечной инфраструктуре и опасная попытка изменить баланс на рынке в пользу отдельных производителей. Об этом говорится в тексте открытого письма, опубликованном Аптечной профессиональной ассоциацией Украины, пишет УНН.

В письме отмечается, что представители ответственного фармацевтического рынка полностью поддерживают курс на прозрачное ценообразование. Однако, в нынешних условиях реформирования, в частности из-за полного запрета на заключение маркетинговых договоров, аптечные учреждения находятся под давлением чрезмерной регуляторной нагрузки, что нарушает, а иногда и блокирует их функционирование. 

Введенные ограничения привели к остановке деятельности программ лояльности для пациентов, сужению ассортимента и запаса препаратов, повышению розничной цены на лекарства (кроме ТОП 100+) до максимально предельных в рамках постановления для покрытия операционных расходов, приостановлению инвестирования в обучение персонала и восстановление аптечной инфраструктуры, и могут привести к развитию "теневого" оборота лекарственных средств на рынке Украины. Следовательно, практика крайних трех месяцев доказала, что запрет маркетинговых соглашений с 01.03.2025 не дал ожидаемого результата по снижению стоимости медикаментов, и поставила под угрозу финансовую устойчивость аптек и их способность обеспечивать население необходимыми медикаментами, что в результате нарушает функционирование всех звеньев обращения лекарственных средств 

- говорится в тексте письма.

Как отмечается, участники фармрынка с марта обсуждали новый порядок предоставления маркетинговых услуг. Однако 26 мая Минздрав, без предварительного согласования, представило новую версию порядка, которая, по словам участников рынка, отличается от ранее согласованного проекта и направлена на отстаивание интересов лишь одного производителя.

Фармацевтическое сообщество обращается с просьбой не допустить игнорирования согласованных совместных наработок и способствовать установлению четких и прозрачных механизмов ценообразования, в формировании сбалансированного подхода к предоставлению маркетинговых услуг, путем поддержания согласованной редакции регулирования маркетинговых расходов на уровне до 12% от общего объема розничной реализации, что соответствует критериям эффективности, прозрачности, контролируемости и широкой рыночной поддержки, и является компромиссным решением для сохранения рентабельного функционирования аптек, для сохранения обеспечения прозрачности, равенства доступа к лекарственным средствам и защиты интересов пациентов 

- заявили подписанты письма.

Напомним

Решение о запрете заключения маркетинговых договоров между производителями лекарств и аптеками, которое вступило в силу с 1 марта 2025 года, по замыслу должно было привести к снижению цен на препараты. Но вместо обещанной "справедливости для пациента" рынок получил новую волну роста цен на все лекарства, которые не вошли в так называемый список ТОП 100 от Минздрава.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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