Фарерські острови розслідують рекордне вбивство дельфінів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Фарерські острови заявили, що переглянуть правила, що регулюють їх багатовікову традицію полювання на дельфінів після того, як трагічні кадри забою рекордного улову дельфінів викликали протест. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Більше 1 400 атлантичних білобоких дельфінів були загнані на мілководдя човнами і водними мотоциклами, а потім вбиті на пляжі в неділю.
Уряд Північноатлантичного архіпелагу заявив в заяві, що останній улов був "екстраординарним" через кількість дельфінів, і він розгляне правила, що регулюють цю практику.
"Ми дуже серйозно ставимося до цього питання. Хоча ці полювання вважаються екологічно безпечними, ми будемо уважно вивчати полювання на дельфінів і те, яку роль вони повинні грати в суспільстві Фарерських островів", - сказав прем'єр-міністр Бардур Стейг Нільсен.
В мережі опублікували кадри, на яких видно, як мертві дельфіни пофарбували воду в червоний колір, коли їх різали ножами.
Доповнення
Фарерські острови на протязі десятиліть захищали свою традицію - відому як грінд (або Grindadrap) - вирощувати зграї дельфінів або китів і забивати їх на пляжах.
В середньому в водах Фарерських островів щорічно виловлюється близько 250 дельфінів і 600 лоцманів.