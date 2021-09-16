Фарерские острова расследуют рекордное убийство дельфинов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Фарерские острова заявили, что пересмотрят правила, регулирующие их многовековую традицию охоты на дельфинов после того, как трагические кадры забоя рекордного улова дельфинов вызвали протест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Более 1 400 атлантических белобоких дельфинов были загнаны на мелководье лодками и водными мотоциклами, а затем убиты на пляже в воскресенье.
Правительство Североатлантического архипелага заявило в заявлении, что последний улов был "экстраординарным" из-за количества дельфинов, и он рассмотрит правила, регулирующие эту практику.
"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Хотя эти охоты считаются экологически безопасными, мы будем внимательно изучать охоты на дельфинов и то, какую роль они должны играть в обществе Фарерских островов", - сказал премьер-министр Бардур Стейг Нильсен.
В сети опубликовали кадры, на которых видно, как мертвые дельфины покрасили воду в красный цвет, когда их резали ножами.
Дополнение
Фарерские острова на протяжении десятилетий защищали свою традицию - известную как гринд (или Grindadrap) - выращивать стаи дельфинов или китов и забивать их на пляжах.
В среднем в водах Фарерских островов ежегодно вылавливается около 250 дельфинов и 600 лоцманов.