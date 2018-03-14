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ФАО дорікнуло Україні за халатне поводження з непридатними пестицидами

Київ • УНН

 • 8363 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Уряд України має вжити нагальних заходів задля вирішення проблеми обігу незаконних пестицидів. Про це йдеться у прес-релізі продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), передає УНН.

Повідомляється, що в Україні частка контрафактної продукції на ринку пестицидів становить 25%, тоді як на світовому ринку - 10%.

"Боротьба з контрафактними пестицидами без впливу на попит зі сторони споживача є безглуздою. Тому одним з необхідних заходів у протидії є просвітницька робота серед агровиробників", — вважає координатор програм розвитку ФАО в Україні Михайло Малков.

Експерт додав, що ситуація із виробництвом контрафактних пестицидів на локальному ринку є кризовою.

"За даними правоохоронних органів, найчастіше зустрічаються випадки виробництва фальшивого продукту з легально ввезених активних інгредієнтів, підробка контейнерів всередині країни, повторне використання порожніх контейнерів, повернення вилучених заборонених пестицидів на ринок та перепакування застарілих пестицидів", - розповіли у ФАО і наголосили, що із контрафактними та непридатними пестициди потрібно поводитися, як із небезпечними відходами.

Нагадаємо, минулого року екологи заявили про катастрофічну ситуацію на ринку утилізації небезпечних відходів – більше половини підприємств займаються шахрайством і замість знешкодження отрутохімікатів звозять їх на стихійні полігони, отруюючи людей.

За офіційними даними, в Україні вже накопичено понад 5 млрд тонн небезпечних відходів. До 2017 року в країні діяв мораторій на перевірки бізнесу, який нівелював державний контроль за екологічною ситуацією. Втім, у 2018 році уряд надав дозвіл Мінприроди проводити перевірки. І тепер екологи очікують від ековідомства упорядкування ситуації на ринку поводження з небезпечними відходами.

Українські Національні Новини

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