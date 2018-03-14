ФАО упрекнуло Украину за халатное обращение с непригодными пестицидами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Правительство Украины должно принять неотложные меры для решения проблемы обращения незаконных пестицидов. Об этом говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает УНН.
Сообщается, что в Украине доля контрафактной продукции на рынке пестицидов составляет 25%, тогда как на мировом рынке - 10%.
"Борьба с контрафактными пестицидами без влияния на спрос со стороны потребителя является бессмысленной. Поэтому одной из необходимых мер в противодействии является просветительская работа среди агропроизводителей", - считает координатор программ развития ФАО в Украине Михаил Малков.
Эксперт добавил, что ситуация с производством контрафактных пестицидов на локальном рынке является кризисной.
"По данным правоохранительных органов, чаще всего встречаются случаи производства фальшивого продукта из легально ввезенных активных ингредиентов, подделка контейнеров внутри страны, повторное использование пустых контейнеров, возвращение изъятых запрещенных пестицидов на рынок и переупаковка устаревших пестицидов", - рассказали в ФАО и отметили, что с контрафактными и непригодными пестицидами нужно обращаться, как с опасными отходами.
В прошлом году экологи заявили о катастрофической ситуации на рынке утилизации опасных отходов - более половины предприятий занимаются мошенничеством и вместо обезвреживания ядохимикатов свозят их на стихийные полигоны, отравляя людей.
По официальным данным, в Украине уже накоплено более 5 млрд тонн опасных отходов. До 2017 года в стране действовал мораторий на проверки бизнеса, который нивелировал государственный контроль за экологической ситуацией. Впрочем, в 2018 году правительство предоставило разрешение Минприроды проводить проверки. И теперь экологи ожидают от ековедомства упорядочения ситуации на рынке обращения с опасными отходами.