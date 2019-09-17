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ФАО: чверть населення Європи страждає від ожиріння, а 2% – від недоїдання

ФАО: чверть населення Європи страждає від ожиріння, а 2% – від недоїдання

Київ • УНН

 • 10538 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Чверть дорослого населення Європи страждає від ожиріння, а близько 2% від загальної чисельності населення - від недоїдання. Про це заявила Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО), передає УНН.

За даними ФАО, мільйони людей в Європі та Центральній Азії страждають від нестачі мікронутрієнтів (вітамінів) - зокрема схильні до анемії, - і близько 200 млн осіб, що складає чверть дорослого населення регіону, страждають від ожиріння. При цьому, в організації уточнили, що в цілому регіон перебуває у кращому становищі в плані продовольчої безпеки, оскільки лише близько 2% населення страждає від недоїдання, тоді як у середньому по світу цей показник становить 9%.

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Комітет із всесвітньої продовольчої безпеки у даний час починає всеосяжний політичний процес, який призведе до розробки у 2020 році Добровільних керівних принципів з продовольчих систем і харчування. У ході засідань на поточному тижні буде зібрана інформація, коментарі та пропозиції про те, як найкращим чином узгодити керівні принципи з регіональними та національними пріоритетами та потребами.

Підсумки наради допоможуть в розробці Добровільних керівних принципів, результатом яких стане прийняття цих принципів на сорок сьомий пленарній сесії Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки в жовтні 2020 року.

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Нагадаємо, неповноцінне харчування викликає найбільшу кількість смертей у всьому світі. Більше, ніж куріння, високий тиск і будь-який інший фактор ризику.

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