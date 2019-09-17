ФАО: четверть населения Европы страдает от ожирения, а 2% – от недоедания

По данным ФАО, миллионы людей в Европе и Центральной Азии страдают от недостатка микронутриентов (витаминов) – в частности подвержены анемии, - и около 200 млн человек, что составляет четверть взрослого населения региона, страдают от ожирения. При этом, в организации уточнили, что в целом регион находится в лучшем положении в плане продовольственной безопасности, поскольку лишь около 2% населения страдает от недоедания, тогда как в среднем по миру этот показатель составляет 9%.

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Комитет по всемирной продовольственной безопасности в настоящее время начинает всеобъемлющий политический процесс, который приведет к разработке в 2020 году Добровольных руководящих принципов по продовольственным системам и питанию. В ходе заседаний на текущей неделе будет собрана информация, комментарии и предложения о том, как наилучшим образом согласовать руководящие принципы с региональными и национальными приоритетами и потребностями.

Итоги совещания помогут в разработке Добровольных руководящих принципов, результатом которых станет принятие этих принципов на сорок седьмой пленарной сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности в октябре 2020 года.

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Напомним, неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире. Больше, чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска.