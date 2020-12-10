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Фантастично показали себе: Каштру оцінив виступ "Шахтаря" у грі з "Інтером"

Фантастично показали себе: Каштру оцінив виступ "Шахтаря" у грі з "Інтером"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру підбив підсумок виступу у Лізі чемпіонів та нічию з "Інтером" в Італії і виході в Лігу Європи, передає УНН з посиланням на сайт "гірників".

Каштру сподівається на покращення результату “Шахтаря” в майбутньому розіграші Ліги Європи.

“Я знаю, який фантастичний шлях пройшов тоді „Шахтар“. Але всі шляхи несповідимі: ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому. Думаю, у другій частині сезону, в 2021 році, ми пройдемо також наш цікавий і дуже хороший шлях. Ми в минулому сезоні дійшли до півфіналу — це був успіх. Сподіваюся, в цьому сезоні доберемося ще далі і будемо ще успішніше. Але зараз нам потрібно сконцентруватися на внутрішньому чемпіонаті, а про Лігу Європи у нас ще буде час подумати. Найважливіше — те, що ми продовжуємо шлях. Єврокубкова весна у нас буде”, — зізнався коуч.

Португалець зачепив тему захисту команди.

“Проблема оборони зважилася не сьогодні. Не варто забувати, що в домашніх матчах з „Реалом“ і „Інтером“ ми не пропустили жодного м’яча. Й зараз теж. Проблема оборони іноді вирішується, а іноді не вирішується — все залежить від суперника і від стратегії на кожен поєдинок. Всі помилки, які були здійснені, я приймаю на себе. Мої футболісти фантастично себе показували — грали чудово, дуже хоробро, амбітно показали себе і повністю виконали всю стратегію, що була позначена. Хлопці грали завжди гідно, а це те, що я дуже ціную”, — резюмував Каштру.

Нагадаємо, що “Шахтар” тільки за допомогою додаткових показників не зумів стати вище за “Боруссію” М та посів третій рядок у квартеті Ліги чемпіонів.

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