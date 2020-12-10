Фантастически показали себя: Каштру оценил выступление "Шахтера" в игре с "Интером"

Каштру надеется на улучшение результата “Шахтера” в будущем розыгрыше Лиги Европы.

“Я знаю, какой фантастический путь прошел тогда „Шахтер“. Но все пути неисповедимы: мы не знаем, что нас ждет в будущем. Думаю, во второй части сезона, в 2021 году, мы пройдем также наш интересный и очень хороший путь. Мы в прошлом сезоне дошли до полуфинала — это был успех. Надеюсь, в этом сезоне доберемся еще дальше и будем еще успешнее. Но сейчас нам нужно сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, а о Лиге Европы у нас еще будет время подумать. Самое важное — то, что мы продолжаем путь. Еврокубковая весна у нас будет”, — признался коуч.

Португалец затронул тему защиты команды.

“Проблема обороны решилась не сегодня. Не стоит забывать, что в домашних матчах с „Реалом“ и „Интером“ мы не пропустили ни одного мяча. И сейчас тоже. Проблема обороны иногда решается, а иногда не решается — все зависит от соперника и от стратегии на каждый поединок. Все ошибки, которые были совершены, я принимаю на себя. Мои футболисты фантастически себя показывали — играли прекрасно, очень храбро, амбициозно показали себя и полностью выполнили всю стратегию, которая была обозначена. Ребята играли всегда достойно, а это то, что я очень ценю”, — резюмировал Каштру.

Напомним, что “Шахтер” только с помощью дополнительных показателей не сумел стать выше “Боруссию” М и занял третью строчку в квартете Лиги чемпионов.