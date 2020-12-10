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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65746 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 87687 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113441 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148695 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197710 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194417 просмотра

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Фантастически показали себя: Каштру оценил выступление "Шахтера" в игре с "Интером"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итог выступления в Лиге чемпионов и ничью с "Интером" в Италии и выходе в Лигу Европы, передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Каштру надеется на улучшение результата “Шахтера” в будущем розыгрыше Лиги Европы.

“Я знаю, какой фантастический путь прошел тогда „Шахтер“. Но все пути неисповедимы: мы не знаем, что нас ждет в будущем. Думаю, во второй части сезона, в 2021 году, мы пройдем также наш интересный и очень хороший путь. Мы в прошлом сезоне дошли до полуфинала — это был успех. Надеюсь, в этом сезоне доберемся еще дальше и будем еще успешнее. Но сейчас нам нужно сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, а о Лиге Европы у нас еще будет время подумать. Самое важное — то, что мы продолжаем путь. Еврокубковая весна у нас будет”, — признался коуч.

Португалец затронул тему защиты команды.

“Проблема обороны решилась не сегодня. Не стоит забывать, что в домашних матчах с „Реалом“ и „Интером“ мы не пропустили ни одного мяча. И сейчас тоже. Проблема обороны иногда решается, а иногда не решается — все зависит от соперника и от стратегии на каждый поединок. Все ошибки, которые были совершены, я принимаю на себя. Мои футболисты фантастически себя показывали — играли прекрасно, очень храбро, амбициозно показали себя и полностью выполнили всю стратегию, которая была обозначена. Ребята играли всегда достойно, а это то, что я очень ценю”, — резюмировал Каштру.

Напомним, что “Шахтер” только с помощью дополнительных показателей не сумел стать выше “Боруссию” М и занял третью строчку в квартете Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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