Фантастичний стрибок: нардепка порівняла стан медичної системи до пандемії з теперішнім

Цитата:

“У ситуації з подоланням коронавірусу значно покращили свій потенціал і функціонування і здійснюють понад 100 тисяч тестів на добу лабораторні центри, у порівнянні з тим, що робилося близько 1 тисячі тестів. Тут дійсно фантастичний стрибок цих лабораторій. Кількість ліжкомісць на початок епідемії в Україні з киснем, які могли б обслуговувати хворих на коронавірус, — 3 тисячі, сьогодні — 77 тисяч ліжкомісць, з них 67 тисяч — з підведеним киснем”, — розповіла Балух.

Деталі

Вона також прокоментувала збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова.

“Щодо розмов у парламенті про зміну очільника МОЗ, я просто проконстатую факти: на сьогодні в комітеті здоров’я нації не було жодної розмови про це. Ми можемо оцінювати роботу міністра, але давайте все ж таки будемо заслуховувати звіти, і звіт має зробити уряд, тому що не тільки МОЗ може подолати цю проблему сам на сам”, — вважає вона.

Доповнення

Нагадаємо, лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко вважає, що проти очільника МОЗ Максима Степанова почали збирати підписи особи, які працюють на гранти з-за кордону, щойно він виступив проти реформи колишньої в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.