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Фантастический прыжок: нардеп сравнила состояние медицинской системы до пандемии с настоящим

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Лада Булах рассказала, насколько сильно изменилась медицинская система за время пандемии, и чего удалось достичь Минздраву в сложных кризисных обстоятельствах. Об этом она рассказала в эфире политического ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко", передает УНН.

Цитата:

"В ситуации с преодолением коронавируса значительно улучшили свой потенциал и функционирование и осуществляют более 100 000 тестов в сутки лабораторные центры, по сравнению с тем, что делалось около 1000 тестов. Здесь действительно фантастический скачок этих лабораторий. Количество койкомест на начало эпидемии в Украине с кислородом, которые могли бы обслуживать больных коронавирусом, - 3000, сегодня - 77 000 койкомест, из них 67 000 - с подведенным кислородом", - рассказала Балух.

Детали

Она также прокомментировала сбор подписей за отставку главы Минздрава Максима Степанова.

"Что касается разговоров в парламенте о смене главы Минздрава, я просто констатирую факты: сегодня в комитете здоровья нации не было никакого разговора об этом. Мы можем оценивать работу министра, но давайте все же будем заслушивать отчеты, и отчет должно сделать правительство, так как не только Минздрав может преодолеть эту проблему один на один", - считает она.

Дополнение

Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что против главы Минздрава Максима Степанова начали собирать подписи лица, работающие на гранты из-за рубежа, как только он выступил против реформы бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

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