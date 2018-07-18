Фани "Динамо" мало не залишили матч української Прем'єр-ліги без глядачів

Він нагадав, що в червні поточного року після матчу "Динамо" - "Шахтар" КДК ФФУ прийняв рішення про застосування санкцій стосовно динамівців. Причиною тому стала поведінка уболівальників, які після закінчення гри вибігли на поле і напали на одного з футболістів.

За рішенням КДК, клуб "Динамо" зобов'язали сплатити штраф у розмірі 500 тисяч грн, а також постановили, що наступну свою гру команда повинна провести без глядачів. І хоча у членів КДК було достатньо підстав, щоб позбавити "Динамо" права приймати уболівальників не на один, а на 2-3 матчі, КДК вирішив застосувати до ФК фінансове стягнення, залишивши заборону запрошувати глядачів тільки на одну гру, розповів Шумілов.

"Дисциплінарний комітет враховував, які матчі повинні проходити після застосування такої санкції. Ми не тільки каральний орган, ми і орган, який повинен заохочувати футбольне співтовариство для того, щоб вона поєднувалася, поважало один одного і щоб все відбувалося відповідно до правил.

Тому, звичайно, було враховано і те, що одним з матчів вже нинішнього розіграшу (третього туру української Прем'єр-ліги) буде матч між "Динамо Київ" і "Шахтарем" в Одесі. Це один з дуже цікавих матчів, це завжди інтрига і багато глядачів. Ми вирішили, що вся футбольна громадськість не повинна страждати через дії окремих уболівальників. На мій погляд, це досить обґрунтоване рішення. У членів КДК не виникало сумнівів у правильності цього рішення", - розповів голова КДК ФФУ.

Він уточнив, що санкція, застосована до ФК "Динамо" за порушення дисциплінарних правил, стала м'якою з можливих.

Нагадаємо, 3 серпня в Одесі відбутися матч третього туру української футбольної Прем'єр-ліги між командами "Динамо" і "Шахтар".

Також нагадаємо, що вчора, на старті ЧЄ-2018, юнацька збірна України з футболу виграла у команди Франції з рахунком 2:1.