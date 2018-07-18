Фаны “Динамо” чуть было не оставили матч украинской Премьер-лиги без зрителей

Он напомнил, что в июне текущего года после матча “Динамо” — “Шахтер” КДК ФФУ принял решение о применении санкций в отношении динамовцев. Причиной тому стало поведение болельщиков, которые после окончания игры выбежали на поле и напали на одного из футболистов.

По решению КДК, клуб “Динамо” обязали уплатить штраф в размере 500 тысяч грн, а также постановили, что следующую свою игру команда должна провести без зрителей. И хотя у членов КДК было достаточно оснований, чтобы лишить “Динамо” права принимать болельщиков не на один, а на 2-3 матча, КДК решил применить к ФК финансовое взыскание, оставив запрет приглашать зрителей только на одну игру, рассказал Шумилов.

“Дисциплинарный комитет учитывал, какие матчи должны проходить после применения такой санкции. Мы не только карательный орган, мы и орган, который должен поощрять футбольное сообщество для того, чтобы она объединялось, уважало друг друга и чтобы все происходило в соответствии с правилами.

Поэтому, конечно, было учтено и то, что одним из матчей уже нынешнего розыгрыша (третьего тура украинской Премьер-лиги) будет матч между „Динамо Киев“ и „Шахтером“ в Одессе. Это один из очень интересных матчей, это всегда интрига и много зрителей. Мы решили, что вся футбольная общественность не должна страдать из-за действий отдельных болельщиков. На мой взгляд, это достаточно обоснованное решение. У членов КДК не возникало сомнений в правильности этого решения”, — рассказал председатель КДК ФФУ.

Он уточнил, что санкция, примененная к ФК “Динамо” за нарушение дисциплинарных правил, стала самой мягкой из возможных.

Напомним, 3 августа в Одессе состояться матч третього тура украинской футбольной Премьер-лиги между командами “Динамо” и “Шахтер”.

Также напомним, что вчера, на старте ЧЕ-2018, юношеская сборная Украины по футболу выиграла у команды Франции со счетом 2:1.