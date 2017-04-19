Фанати "Баварії" побилися з мадридською поліцією на матчі з "Реалом"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Чвертьфінал Ліги чемпіонів "Реал" - "Баварія" (4:2) ознаменувався фанатськими заворушеннями з правоохоронцями, повідомляє УНН з посиланням на Marca.
Бійка сталася в фан-секторі німецького колективу і тривала кілька хвилин.
Причина інциденту не повідомляється, але поліція пустила в хід кийки в сторону уболівальників.
Нагадаємо, хет-трик К.Роналду вивів "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів.
Як повідомляв УНН, воротар "Баварії" Мануель Нойєр зламав ногу в овертаймі поєдинку проти "Реалу".