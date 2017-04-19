Фанаты "Баварии" подрались с мадридской полицией на матче с "Реалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Четвертьфинал Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария" (4:2) ознаменовался фанатскими беспорядками с правоохранителями, сообщает УНН со ссылкой на Marca.
Драка произошла в фан-секторе немецкого коллектива и продолжалась несколько минут.
Причина инцидента не сообщается, но полиция пустила в ход дубинки в сторону болельщиков.
Напомним, хет-трик К.Роналду вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов.
Как сообщал УНН, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер сломал ногу в овертайме поединка против "Реала".