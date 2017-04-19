Фанаты "Баварии" подрались с мадридской полицией на матче с "Реалом"

Драка произошла в фан-секторе немецкого коллектива и продолжалась несколько минут.

Причина инцидента не сообщается, но полиция пустила в ход дубинки в сторону болельщиков.

Напомним, хет-трик К.Роналду вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов.

Как сообщал УНН, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер сломал ногу в овертайме поединка против "Реала".