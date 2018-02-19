Фальсифіковану "Морошу" і "Первак" розливали в луцькому гаражі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Перед судом постане група злочинців, які виготовляли фальсифіковану горілку під іменами відомих брендів. Організували промисел в одному з гаражів міста. Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає УНН.
Відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Волинської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів міста Луцька, які займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
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Зокрема, вказані особи на початку вересня 2017 року, з метою виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв організували незаконну діяльність підпільного цеху в приміщенні гаражу, розташованого в малолюдному місці обласного центру. Крім того, останні вживали заходів конспірації щодо унеможливлення викриття правоохоронними органами незаконної продукції.
Разом з тим, таку протиправну діяльність організованої групи правоохоронцями було викрито, а в ході проведення санкціонованого обшуку у вищевказаному приміщені виявлено та вилучено пляшки фальсифікованої горілки під назвами торгових марок "Мороша" та "Первак" (виробником легальної горілки під вказаними брендіами є компанія Global Spirits, - ред.), а також обладнання для виробництва алкогольних напоїв.
Зловмисників обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.
Додамо, що, за оцінками експертів, найбільш захищеною від підробок є горілка бренду Medoff.