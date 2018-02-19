Фальсифицированную "Морошу" и "Первак" разливали в луцком гараже
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Перед судом предстанет группа преступников, которые изготавливали фальсифицированную водку под именами известных брендов. Организовали промысел в одном из гаражей города. Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает УНН.
Отделом надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Волынской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех жителей города Луцка, которые занимались незаконным изготовлением алкогольных напитков.
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В частности, указанные лица в начале сентября 2017 года, с целью изготовления фальсифицированных алкогольных напитков организовали незаконную деятельность подпольного цеха в помещении гаража, расположенного в малолюдном месте областного центра. Кроме того, последние принимали меры конспирации по предотвращению разоблачения правоохранительными органами незаконной продукции.
Вместе с тем, такую противоправную деятельность организованной группы правоохранители разоблачили, а в ходе проведения санкционированного обыска в вышеуказанном помещении обнаружено и изъято бутылки фальсифицированной водки под названиями торговых марок "Мороша" и "Первак" (производителем легальной водки под указанными брендиамы является компания Global Spirits, - ред.), а также оборудование для производства алкогольных напитков.
Злоумышленники обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 УК Украины.
Добавим, что, по оценкам экспертов, наиболее защищенной от подделок является водка бренда Medoff.