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Фальсифицированную "Морошу" и "Первак" разливали в луцком гараже

Фальсифицированную "Морошу" и "Первак" разливали в луцком гараже

Киев  •  УНН

 • 4518 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Перед судом предстанет группа преступников, которые изготавливали фальсифицированную водку под именами известных брендов. Организовали промысел в одном из гаражей города. Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает УНН.

Отделом надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Волынской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех жителей города Луцка, которые занимались незаконным изготовлением алкогольных напитков.

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В частности, указанные лица в начале сентября 2017 года, с целью изготовления фальсифицированных алкогольных напитков организовали незаконную деятельность подпольного цеха в помещении гаража, расположенного в малолюдном месте областного центра. Кроме того, последние принимали меры конспирации по предотвращению разоблачения правоохранительными органами незаконной продукции.

Вместе с тем, такую ​​противоправную деятельность организованной группы правоохранители разоблачили, а в ходе проведения санкционированного обыска в вышеуказанном помещении обнаружено и изъято бутылки фальсифицированной водки под названиями торговых марок "Мороша" и "Первак" (производителем легальной водки под указанными брендиамы является компания Global Spirits, - ред.), а также оборудование для производства алкогольных напитков.

Злоумышленники обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 УК Украины.

Добавим, что, по оценкам экспертов, наиболее защищенной от подделок является водка бренда Medoff.

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