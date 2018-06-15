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Фальсифікація снеків: експерти пояснили, чому такі продукти не містять натуральних інгредієнтів

Фальсифікація снеків: експерти пояснили, чому такі продукти не містять натуральних інгредієнтів

Київ • УНН

 • 50179 перегляди

Питання фальсифікації продуктів харчування в Україні сьогодні надактуальне. Низькі штрафи за порушення, відсутність наслідків перевірок стосовно порушників і регулярних перевірок взагалі — причини, які “спонукають” бізнес шукати і знаходити способи нечесного заробітку за рахунок здешевлення виробництва своїх товарів. У результаті маємо безкарний обман споживача. Про це, а також про те, чому українці не мають правдивої інформації про товари українських виробників УНН поспілкувався з експертами.

Перша проблема, яка провокує споживчий обман та надає виробникам безкарну можливість писати неправду на етикетках своїх продуктів, — недосконале законодавство. Зазначаючи на пачці із чіпсами вміст сиру, український виробник не зобов’язаний зазначити, яка кількість того сиру там насправді міститься.

“Якщо починати спочатку, то принциповий підхід законодавства такий: якщо виробник пише, що продукт містить якийсь інгредієнт — значить цей інгредієнт зобов’язаний бути у складі. Якщо виробник використовує тільки ароматизатор чи якусь смакову композицію — він зобов’язаний писати „зі смаком сиру“. Це принципова вимога і, відповідно, для АМКУ не треба, навіть, проводити додаткових досліджень.

Те, що стосується наявності самого сиру, то треба враховувати ще кількість того сиру. Немає вимоги про те, скільки може бути сиру у сухариках із сиром. Виробник може додати 1% сухого сирного порошку, висушеного сиру чи натертого — і він отримає право писати сухарики із сиром. Немає цієї міри, ніхто не каже, що у сухариках із сиром має бути 20 чи 30% сиру”, — розповіла керівник відділу тестування Центру експертиз “Тест” Ніна Кільдій.

Також вона зауважила, що чим більше виробник буде додавати натуральних компонентів у продукт, тим дорожче він буде коштувати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт пояснив, чому родинний бізнес Рибалки йде на обман споживачів

Друга проблема у тому, що в Україні, як правило, не проводься комплексні моніторинги продуктів, представлених на ринку, на предмет відповідності їх складу, заявленому на етикетках. Також, зовсім не працює таке поняття, як незворотність покарання.

“Суть проблеми — не розмір штрафу, а незворотність покарання.

І, скоріше за все, ніхто не зможе дати коректну відповідь на питання про те, як часто українські виробники грішать таким поняттям, як обман покупця. З метою отримати таку відповідь необхідно провести моніторингове дослідження представлених на ринку певних видів харчових продуктів протягом, щонайменше, року. Звичайно, що подібне дослідження може зробити лише Держпродспоживслужба України”, — зауважив голова Правління Ліги виробників харчових продуктів Геннадій Кузнєцов.

Насамкінець, як зазначив заступник виконавчого директора Ради споживачів України Михайло Шарков, третя причина фальсифікату продуктів на нашому ринку, — низька купівельна спроможність українців.

“У нас сьогодні покупця обманюють постійно. Ураїнські виробники роблять це, щоб залишати низькі ціни на ті ж снеки, сухарики. Вони обманюють, що там, нібито, є натуральні соуси та сири. Але ж, натуральна продукція коштує набагато дорожче і її просто б не купували. Покупець сьогодні незаможний. Виробники, таким чином, зменшують собівартість продукту”, — пояснив він.

Як писав УНН, АМКУ нещодавно спіймав компанію ТОВ “Снек Експорт” (належить до родинного бізнесу нардепа від РПЛ Сергія Рибалки) на обмані споживачів. У комітеті повідомили, що снеки виробництва компанії на своїх етикетках мали неправдиву інформацію щодо складу продукту.

Зокрема, ТОВ “Снек Експорт” вказувало на упаковках своєї продукції інформацію про наявність оригінальних інгредієнтів у товарі, на кшталт справжніх сирів та соусів (у снеках). Насправді ж компанія використовувала смакові та ароматні суміші, при цьому поширюючи неточні відомості щодо складу свого товару, пояснили в АМКУ.

За це ТОВ “Снек Експорт” оштрафували на 68 тис. грн

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