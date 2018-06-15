Фальсификация снеков: эксперты объяснили, почему такие продукты не содержат натуральных ингредиентов

Первая проблема, которая провоцирует потребительский обман и позволяет производителям безнаказанно писать неправду на этикетках своих продуктов, - несовершенное законодательство. Отмечая на пачке с чипсами содержание сыра, украинский производитель не обязан указать, какое количество того сыра там на самом деле содержится.

"Если начинать сначала, то принципиальный подход законодательства таков: если производитель пишет, что продукт содержит какой-то ингредиент - значит этот ингредиент должен быть в составе. Если производитель использует только ароматизатор или какую вкусовую композицию - он обязан писать "со вкусом сыра". Это принципиальное требование и, соответственно, для АМКУ не надо даже проводить дополнительных исследований.

То, что касается наличия самого сыра, то надо учитывать еще количество того сыра. Нет требования о том, сколько может быть сыра в сухариках с сыром. Производитель может добавить 1% сухого сырного порошка, высушенного творога или натертого - и он получит право писать сухарики с сыром. Нет этой меры, никто не говорит, что в сухариках с сыром должно быть 20 или 30% сыра", - рассказала руководитель отдела тестирования Центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий.

Также она отметила, что чем больше производитель будет добавлять натуральных компонентов в продукт, тем дороже он будет стоить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, почему семейный бизнес Рыбалки идет на обман потребителей

Вторая проблема в том, что в Украине, как правило, не проводись комплексные мониторинги продуктов, представленных на рынке, на предмет соответствия их состава, заявленному на этикетках. Также, совсем не работает такое понятие, как необратимость наказания.

"Суть проблемы - не размер штрафа, а необратимость наказания.

И, скорее всего, никто не сможет дать корректный ответ на вопрос о том, как часто украинские производители грешат таким понятием, как обман покупателя. С целью получить такой ответ необходимо провести мониторинговое исследование представленных на рынке определенных видов пищевых продуктов в течение, по меньшей мере, года. Конечно, подобное исследование может сделать только Госпродпотребслужба Украины", - отметил председатель Правления Лиги производителей пищевых продуктов Геннадий Кузнецов.

Наконец, как отметил заместитель исполнительного директора Совета потребителей Украины Михаил Шарков, третья причина фальсификации продуктов на нашем рынке, - низкая покупательная способность украинцев.

"У нас сегодня покупателя обманывают постоянно. Ураинские производители делают это, чтобы оставлять низкие цены на те же снеки, сухарики. Они обманывают, что там, якобы, есть натуральные соусы и сыры. Но, натуральная продукция стоит гораздо дороже и ее просто бы не покупали. Покупатель сегодня неимущий. Производители, таким образом, уменьшают себестоимость продукта", - пояснил он.

Как писал УНН, АМКУ недавно поймал компанию ООО "Снэк Экспорт" (входит в семейный бизнес нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки) на обмане потребителей. В комитете сообщили, что снеки производства компании на своих этикетках имели ложную информацию о составе продукта.

В частности, ООО "Снэк Экспорт" указывало на упаковках своей продукции информацию о наличии оригинальных ингредиентов в товаре, вроде настоящих сыров и соусов (в снеках). На самом деле компания использовала вкусовые и ароматические смеси, при этом распространяя неточные сведения о составе своего товара, пояснили в АМКУ.

За это ООО "Снэк Экспорт" оштрафовали на 68 тыс. грн.