Фальсификация снеков: эксперты объяснили, почему такие продукты не содержат натуральных ингредиентов

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 29505 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 71975 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104819 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112864 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126931 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143744 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147369 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 188567 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157233 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143246 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 102037 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 108057 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 119255 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 102563 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 88895 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 34957 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 168503 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 202402 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 209490 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 219458 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 5036 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 17576 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 41418 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 188577 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 118089 просмотра
Актуальное
Фальсификация снеков: эксперты объяснили, почему такие продукты не содержат натуральных ингредиентов

Фальсификация снеков: эксперты объяснили, почему такие продукты не содержат натуральных ингредиентов

Киев  •  УНН

 • 50174 просмотра

Вопрос фальсификации продуктов питания в Украине сегодня сверхактуальный. Низкие штрафы за нарушения, отсутствие последствий проверок в отношении нарушителей и регулярных проверок вообще - причины, которые "побуждают" бизнес искать и находить способы нечестного заработка за счет удешевления производства своих товаров. В результате имеем безнаказанный обман потребителя. Об этом, а также о том, почему украинцы не имеют достоверной информации о товарах украинских производителей УНН пообщался с экспертами.

Первая проблема, которая провоцирует потребительский обман и позволяет производителям безнаказанно писать неправду на этикетках своих продуктов, - несовершенное законодательство. Отмечая на пачке с чипсами содержание сыра, украинский производитель не обязан указать, какое количество того сыра там на самом деле содержится.

"Если начинать сначала, то принципиальный подход законодательства таков: если производитель пишет, что продукт содержит какой-то ингредиент - значит этот ингредиент должен быть в составе. Если производитель использует только ароматизатор или какую вкусовую композицию - он обязан писать "со вкусом сыра". Это принципиальное требование и, соответственно, для АМКУ не надо даже проводить дополнительных исследований.

То, что касается наличия самого сыра, то надо учитывать еще количество того сыра. Нет требования о том, сколько может быть сыра в сухариках с сыром. Производитель может добавить 1% сухого сырного порошка, высушенного творога или натертого - и он получит право писать сухарики с сыром. Нет этой меры, никто не говорит, что в сухариках с сыром должно быть 20 или 30% сыра", - рассказала руководитель отдела тестирования Центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий.

Также она отметила, что чем больше производитель будет добавлять натуральных компонентов в продукт, тем дороже он будет стоить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, почему семейный бизнес Рыбалки идет на обман потребителей

Вторая проблема в том, что в Украине, как правило, не проводись комплексные мониторинги продуктов, представленных на рынке, на предмет соответствия их состава, заявленному на этикетках. Также, совсем не работает такое понятие, как необратимость наказания.

"Суть проблемы - не размер штрафа, а необратимость наказания.

И, скорее всего, никто не сможет дать корректный ответ на вопрос о том, как часто украинские производители грешат таким понятием, как обман покупателя. С целью получить такой ответ необходимо провести мониторинговое исследование представленных на рынке определенных видов пищевых продуктов в течение, по меньшей мере, года. Конечно, подобное исследование может сделать только Госпродпотребслужба Украины", - отметил председатель Правления Лиги производителей пищевых продуктов Геннадий Кузнецов.

Наконец, как отметил заместитель исполнительного директора Совета потребителей Украины Михаил Шарков, третья причина фальсификации продуктов на нашем рынке, - низкая покупательная способность украинцев.

"У нас сегодня покупателя обманывают постоянно. Ураинские производители делают это, чтобы оставлять низкие цены на те же снеки, сухарики. Они обманывают, что там, якобы, есть натуральные соусы и сыры. Но, натуральная продукция стоит гораздо дороже и ее просто бы не покупали. Покупатель сегодня неимущий. Производители, таким образом, уменьшают себестоимость продукта", - пояснил он.

Как писал УНН, АМКУ недавно поймал компанию ООО "Снэк Экспорт" (входит в семейный бизнес нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки) на обмане потребителей. В комитете сообщили, что снеки производства компании на своих этикетках имели ложную информацию о составе продукта.

В частности, ООО "Снэк Экспорт" указывало на упаковках своей продукции информацию о наличии оригинальных ингредиентов в товаре, вроде настоящих сыров и соусов (в снеках). На самом деле компания использовала вкусовые и ароматические смеси, при этом распространяя неточные сведения о составе своего товара, пояснили в АМКУ.

За это ООО "Снэк Экспорт" оштрафовали на 68 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы