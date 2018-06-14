Експерт пояснив, чому родинний бізнес Рибалки йде на обман споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Покупців сьогодні обманюють постійно, і той факт, що на це йде бізнес, підконтрольний народним депутатам, лише демонструє повну безконтрольність на споживчому ринку та вседозволеність. Про це у коментарі УНН зазначив заступник виконавчого директора Ради споживачів України Михайло Шарков.
Так, АМКУ нещодавно спіймав компанію ТОВ “Снек Експорт” (належить до родинного бізнесу нардепа від РПЛ Сергія Рибалки) на обмані споживачів. У комітеті повідомили, що снеки виробництва компанії на своїх етикетках мали неправдиву інформацію щодо складу продукту.
Зокрема, ТОВ “Снек Експорт” вказувала на упаковках своєї продукції інформацію про наявність оригінальних інгредієнтів у товарі, на кшталт справжніх сирів та соусів (у снеках). Насправді ж компанія використовувала смакові та ароматні суміші, при цьому поширюючи неточні відомості щодо складу свого товару, пояснили в АМКУ.
“Ви знаєте, у нас сьогодні покупця обманюють постійно. Що роблять українські виробники, щоб залишати низькі ціни на ті ж сухарики — вони роблять такі „уловки“, як обманюють, що там є натуральні соуси та сири. Натуральна продукція коштує набагато дорожче, і її просто б не купували. Покупець сьогодні не є заможнім, але потрібно писати правду. Виробники таким чином зменшують собівартість продукту. Ще барвників дуже багато додають. Сухарики не можуть мати натуральних сирів. Як і чіпси не можуть вироблятися із натуральної картоплі — яка натуральна картопля зберігатиметься протягом року?” — зауважив з цього приводу Шарков.
Він також зазначив, що причина такого явища у вседозволеності та маленьких штрафах за порушення.
“Так, це своєрідний приклад вседозволеності. Насправді для нашого покупця різниці немає — велика це корпорація чи маленька компанія — обманювати не можна. Але вони обманювали та будуть обманювати, а далі будуть ще більше обманювати, бо собівартість продукції має залишатися низькою. Але я вам так скажу: 68 тис. грн (штрафу, призначеного ТОВ „Снек Експорт“ — ред.) — це мізер для такої корпорації. Ви уявіть, скільки вони продукції продали. Це не штраф і вони можуть собі дозволити. Заплатили 68 тис. — а заробили вони мільйони на цьому. Малі штрафи — це основна проблема. Виробники не бояться порушувати законодавство. Якби за такі речі притягали до відповідальності. За кордоном до речі ще й посадити за таке можуть, у деяких країнах”, — резюмував Шарков.
Нагадаємо, ТОВ “Снек Експорт” намагалося у судах оскаржити накладений на них штраф АМКУ, проте програло.
Також нагадаємо, флагманський бренд сімейного бізнесу нардепа Сергія Рибалки — Semki — нещодавно перереєстрували на новий офшор.