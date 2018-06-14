Експерт пояснив, чому родинний бізнес Рибалки йде на обман споживачів

Так, АМКУ нещодавно спіймав компанію ТОВ “Снек Експорт” (належить до родинного бізнесу нардепа від РПЛ Сергія Рибалки) на обмані споживачів. У комітеті повідомили, що снеки виробництва компанії на своїх етикетках мали неправдиву інформацію щодо складу продукту.

Зокрема, ТОВ “Снек Експорт” вказувала на упаковках своєї продукції інформацію про наявність оригінальних інгредієнтів у товарі, на кшталт справжніх сирів та соусів (у снеках). Насправді ж компанія використовувала смакові та ароматні суміші, при цьому поширюючи неточні відомості щодо складу свого товару, пояснили в АМКУ.

“Ви знаєте, у нас сьогодні покупця обманюють постійно. Що роблять українські виробники, щоб залишати низькі ціни на ті ж сухарики — вони роблять такі „уловки“, як обманюють, що там є натуральні соуси та сири. Натуральна продукція коштує набагато дорожче, і її просто б не купували. Покупець сьогодні не є заможнім, але потрібно писати правду. Виробники таким чином зменшують собівартість продукту. Ще барвників дуже багато додають. Сухарики не можуть мати натуральних сирів. Як і чіпси не можуть вироблятися із натуральної картоплі — яка натуральна картопля зберігатиметься протягом року?” — зауважив з цього приводу Шарков.

Він також зазначив, що причина такого явища у вседозволеності та маленьких штрафах за порушення.

“Так, це своєрідний приклад вседозволеності. Насправді для нашого покупця різниці немає — велика це корпорація чи маленька компанія — обманювати не можна. Але вони обманювали та будуть обманювати, а далі будуть ще більше обманювати, бо собівартість продукції має залишатися низькою. Але я вам так скажу: 68 тис. грн (штрафу, призначеного ТОВ „Снек Експорт“ — ред.) — це мізер для такої корпорації. Ви уявіть, скільки вони продукції продали. Це не штраф і вони можуть собі дозволити. Заплатили 68 тис. — а заробили вони мільйони на цьому. Малі штрафи — це основна проблема. Виробники не бояться порушувати законодавство. Якби за такі речі притягали до відповідальності. За кордоном до речі ще й посадити за таке можуть, у деяких країнах”, — резюмував Шарков.

Нагадаємо, ТОВ “Снек Експорт” намагалося у судах оскаржити накладений на них штраф АМКУ, проте програло.

Також нагадаємо, флагманський бренд сімейного бізнесу нардепа Сергія Рибалки — Semki — нещодавно перереєстрували на новий офшор.