Фальсифікація полотен відомих художників: в Іспанії ув’язнили 6 шахраїв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Поліція іспанської Валенсії конфіскувала 27 картин, серед яких, зокрема, полотна Франсіско де Гойї, Сесіліо Пла та інших, 18 з них виявились підробними. Про це повідомляє УНН з посиланням на Generalitat Valenciana.
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Операція завершилася арештом семи осіб, звинувачених у шахрайстві.
Загалом у них вилучено 27 картин, які продавалися в Інтернеті за 1,2 млн євро.
З 27 робіт 18 були визнані підробними. Дві з решти дев’яти — автентичні таблички; чотири — декоративні роботи; а три інші не вдалося визначити на хибність.
Ковані роботи копіювали в стилі відомих художників, таких як Франсіско де Гойя, Хосе Бенлліуре, Ніколас Фалько, Сесіліо Пла, Лукас Віллааміль, Бенджамін Паленсія, Лопес Мескіта, Пуч Рода та Гілліс Глез Хондекотер.
Полотно, яке досягло найвищої вартості продажу, — це “Непорочне зачаття” Франсіско де Гойї, яке було запропоновано публіці за 900 000 євро.
Разом з картинами, поліція виявила сфальсифіковані сертифікати про справжність полотен.
“Методи фальсифікації були дуже простими, як наклеювання невеликого шматка паперу над підписом для його заміни на інший, повторне використання полотна та імітація потрісканої фарби шляхом припалювання полотна паяльною лампою”, — йдеться у заяві регіонального уряду Валенсії.
Кримінальний суд Кастельона присудив трьом особам 10 місяців в’язниці, ще трьом — по три, одного виправдали.
Нагадаємо
Одинадцять робіт Пабло Пікассо, які виставлялися в готелі Лас-Вегаса понад два десятиліття, були продані на аукціоні, майже за 110 млн доларів.