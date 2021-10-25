Фальсификация полотен известных художников: в Испании заключили 6 мошенников

Детали

Операция завершилась арестом семи человек, обвиняемых в мошенничестве. Всего в них изъято 27 картин, которые продавались в Интернете по 1,2 млн евро.

С 27 работ 18 были признаны поддельными. Две из оставшихся девяти — аутентичные таблички; четыре — декоративные работы; а три другие не удалось определить на фальшивость.

Кованые работы копировали в стиле известных художников, таких как Франсиско де Гойя, Хосе Бенллиуре, Николас Фалько, Сесилио Пла, Лукас Виллаамиль, Бенджамин Паленсия, Лопес Мескита, Пуч Рода и Гиллис Глез Хондекотер.

Полотно, которое достигло наивысшей стоимости продажи, — это “Непорочное зачатие” Франсиско де Гойи, которое было предложено публике за 900 000 евро.

Вместе с картинами, полиция обнаружила сфальсифицированые сертификаты о подлинности полотен.

“Методы фальсификации были очень простыми, как наклеивания небольшого куска бумаги над подписью для его замены на другой, повторное использование полотна и имитация потрескавшейся краски путем прижигания полотна паяльной лампой”, — говорится в заявлении регионального правительства Валенсии.

Уголовный суд Кастельона приговорил трем лицам 10 месяцев тюрьмы, еще трем — по три, одного оправдали.

Напомним

Одиннадцать работ Пабло Пикассо , которые выставлялись в отеле Лас-Вегаса более двух десятилетий, были проданы на аукционе почти за 110 млн долларов.