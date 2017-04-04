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Фактична кількість ромів на Закарпатті у 3,5 рази більша за офіційну - ОДА

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення, на Закарпатті проживає близько 14 тисяч ромів. Водночас, за результатами подворових обходів медпрацівниками, чисельність ромського населення області перевищила 48 тисяч осіб. Про це сьогодні, 4 квітня, під час брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОДА повідомив начальник відділу національностей та релігій облдержадміністрації Йосип Редеш, передає УНН.

Таким чином, реальна статистика як мінімум у 3,5 рази перевищує офіційну. За інформацією Закарпатської облдержадміністрації, роми компактно розселені у таборах на околицях 79 населених пунктів Закарпаття. Частина їх ідентифікує себе українцями, угорцями або румунами, залежно від того, якою мовою розмовляють.

Загалом же, у Закарпатській області проживає найбільша ромська громада України. З метою її інтеграції в українському суспільстві створено Громадську раду з числа представників ромської спільноти, роми також є членами Громадської ради при Закарпатській ОДА.

Вже 8 квітня в Ужгороді відбудуться урочистості до Міжнародного дня ромів. Цього року організатори обіцяють масштабне святкування із ходою, концертами, запусками пам′ятних вінків річкою Уж та тематичною інсталяцією про життя ромської громади на Закарпатті.

Як повідомляв УНН, у прес-службі Омбудсмена повідомили, що роми в Україні продовжують бути найбільш вразливою та дискримінованою категорією населення.

Українські Національні Новини

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