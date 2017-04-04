Фактическое количество ромов на Закарпатье в 3,5 раза больше официального - ОГА

Таким образом, реальная статистика как минимум в 3,5 раза превышает официальную. По информации Закарпатской облгосадминистрации, цыгане компактно расселены в лагерях в окрестностях 79 населенных пунктов Закарпатья. Часть их идентифицирует себя украинцами, венграми или румынами, в зависимости от того, на каком языке разговаривают.

В целом же, в Закарпатской области проживает наибольшая ромская община Украины. В целях интеграции в украинском обществе создан Общественный совет из числа представителей цыганской общины, цыгане также члены Общественного совета при Закарпатской ОГА.

Уже 8 апреля в Ужгороде состоятся торжества к Международному дню цыган. В этом году организаторы обещают масштабное празднование с шествием, концертами, запусками памятных венков по реке Уж и тематической инсталляцией о жизни цыганской общины на Закарпатье.

Как сообщал УНН, в пресс-службе омбудсмена сообщили, что ромы в Украине продолжают быть наиболее уязвимой и дискриминированной категорией населения.