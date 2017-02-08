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Факти постачання до лікарень старого медобладнання під виглядом нового неможливі без змови із чиновниками - О.Мусій

Київ • УНН

 • 6877 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Правоохоронці повідомили про те, що розслідують кримінальне провадження за фактами реалізації у різних областях України неякісного медичного обладнання за завищеними цінами. Йдеться також і про поставку старого обладнання під виглядом нового. За словами нардепа О.Мусія існування подібних корупційних схем можливо лише за наявності змови між фірмами-постачальниками із відповідними чиновниками. Про це він повідомив у коментарі УНН.

Факти постачання до лікарень старого медобладнання під виглядом нового неможливі без змови із чиновниками - О.Мусій

“Такі випадки — це прямий шлях до прокуратури. І до притягнення до кримінальної відповідальності, тим паче якщо там є якась підміна документів. Адже, обладнання без документів не може продаватися, тому що воно все ж іде із супровідними документами. І той хто приймає обладнання він зобов’язаний підписати акт прийому на саме обладнання. Тобто це відповідальність керівника закладу, який отримав це обладнання.

Але в принципі, це може бути і корупційна схема із певною домовленістю. Якщо лікар або чиновник бере старе обладнання, а підписує що воно нове, і за це йому платять енну суму грошей. Це ж „шито білими нитками“ і ризики величезні. Все це мають гарно перевіряти правоохоронці”, — сказав він.

Нагадаємо, наразі слідчим шляхом перевіряється інформація про порушення посадовими особами ТОВ “УМТ+” , ПрАТ “УМТ”, ТОВ “Медторг”, ПП “НВО "ДІКСІОН Україна“, а також посадовцями обласних департаментів охорони здоров’я вимог чинного законодавства України.

За даними слідства, зазначені комерційні структури імпортували на територію України медичне обладнання, яке згодом продавали до лікарень за значно завищеними цінами.

Для цієї діяльності використовувалися компанії зареєстровані у Словаччині, зокрема, "In Med s.r.o.“, In-X medical s.r.o.”, “Panax F.C.S. s.r.o.” тощо.

Слідчі в рамках провадження вставили, що зазначені структури причетні до продажу в Україні медичного обладнання, яке вже було у вжитку, під виглядом нового.

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