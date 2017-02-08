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Факты поставок в больницы старого оборудования под видом нового невозможны без сговора с чиновниками - О.Мусий

Киев • УНН

 • 6877 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Правоохранители сообщили о том, что расследуют уголовное производство по фактам реализации в различных областях Украины некачественного медицинского оборудования по завышенным ценам. Речь идет и о поставках старого оборудования под видом нового. По словам нардепа О.Мусия существование подобных коррупционных схем возможно только при наличии сговора между фирмами-поставщиками и соответствующими чиновниками. Об этом он сообщил в комментарии УНН.

Факты поставок в больницы старого оборудования под видом нового невозможны без сговора с чиновниками - О.Мусий

"Такие случаи - это прямой путь в прокуратуру. И к привлечению к уголовной ответственности, тем более если там есть какая-то подмена документов. Ведь, оборудование без документов не может продаваться, потому что оно все же идет с сопроводительными документами. И тот, кто принимает оборудование он обязан подписать акт приема на само оборудование. То есть это ответственность руководителя учреждения, который получил это оборудование.

Но в принципе, это может быть и коррупционная схема с определенной договоренностью. Если врач или чиновник берет старое оборудование, а подписывает что оно новое, и за это ему платят энную сумму денег. Это же "шито белыми нитками" и риски огромны. Все это должны хорошо проверять правоохранители", - сказал он.

Напомним, сейчас следственным путем проверяется информация о нарушениях должностными лицами ООО "УМТ+", ЧАО "УМТ", ООО "Медторг", ЧП "НПП "ДИКСИОН Украина", а также должностными лицами областных департаментов здравоохранения требований действующего законодательства Украины.

По данным следствия, указанные коммерческие структуры импортировали на территорию Украины медицинское оборудование, которое впоследствии продавали в больницы по значительно завышенным ценам.

Для этой деятельности использовались компании зарегистрированы в Словакии, в частности, "In Med sro", "In-X medical sro", "Panax FCS sro" и другие.

Следователи в рамках производства установили, что указанные структуры причастны к продаже в Украине медицинского оборудования, которое уже было в употреблении, под видом нового.

Украинские Национальные Новости

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