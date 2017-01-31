Факт злочину в Авдіївці буде долучений до справи у Міжнародному суді Гааги – З.Шкіряк
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Черговий факт злочину російських військових та незаконних збройних формувань в Авдіївці Донецької області буде задокументований і долучений до справи у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Про це сказав в ефірі "112 Україна" радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.
“Наразі в Авдіївці ми споглядаємо черговий акт військового злочину, здійсненого на території України російськими військами і їхніми терористичними поплічниками. І цей факт обов’язково буде задукоментовано і передано в подальшому для Міжнародного кримінального суду в Гаазі”, — сказав він.
З.Шкіряк також зазначив, що на даний там час ситуація залишається надзвичайно напруженою.
Як повідомляв голова Донецької ВЦА П.Жебрівський, станом на 11:40 бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку із важкого озброєння, режиму тиші все ще нема.
Він також поінформував, що російська сторона не надала письмового підтвердження режиму припинення вогню. За його словами, є попередня інформація про настання режиму тиші о 12:00. Ремонтні бригади готові одразу розпочати роботи з відновлення ліній електропередач.
Нагадаємо, суд у Гаазі збирає дані для визнання війни на Донбасі міжнародним конфліктом між РФ і Україною.