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Факт злочину в Авдіївці буде долучений до справи у Міжнародному суді Гааги – З.Шкіряк

Факт злочину в Авдіївці буде долучений до справи у Міжнародному суді Гааги – З.Шкіряк

Київ • УНН

 • 7506 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Черговий факт злочину російських військових та незаконних збройних формувань в Авдіївці Донецької області буде задокументований і долучений до справи у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Про це сказав в ефірі "112 Україна" радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.

“Наразі в Авдіївці ми споглядаємо черговий акт військового злочину, здійсненого на території України російськими військами і їхніми терористичними поплічниками. І цей факт обов’язково буде задукоментовано і передано в подальшому для Міжнародного кримінального суду в Гаазі”, — сказав він.

З.Шкіряк також зазначив, що на даний там час ситуація залишається надзвичайно напруженою.

Як повідомляв голова Донецької ВЦА П.Жебрівський, станом на 11:40 бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку із важкого озброєння, режиму тиші все ще нема.

Він також поінформував, що російська сторона не надала письмового підтвердження режиму припинення вогню. За його словами, є попередня інформація про настання режиму тиші о 12:00. Ремонтні бригади готові одразу розпочати роботи з відновлення ліній електропередач.

Нагадаємо, суд у Гаазі збирає дані для визнання війни на Донбасі міжнародним конфліктом між РФ і Україною.

Українські Національні Новини

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