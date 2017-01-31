Факт преступления в Авдеевке будет приобщен к делу в Международном суде Гааги - З.Шкиряк

"Сейчас в Авдеевке мы видим очередной акт военного преступления, совершенного на территории Украины российскими войсками и их террористическими пособниками. И этот факт обязательно будет задукоментовано и передано в дальнейшем для Международного уголовного суда в Гааге ", - сказал он.

З.Шкиряк также отметил, что в настоящее там время ситуация остается чрезвычайно напряженной.

Как сообщал председатель Донецкой ВГА П.Жебривский, по состоянию на 11:40 боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, режима тишины все еще нет .

Он также сообщил, что российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. По его словам, есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12:00. Ремонтные бригады готовы сразу начать работы по восстановлению линий электропередач.

Напомним, суд в Гааге собирает данные для признания войны на Донбассе международным конфликтом между РФ и Украиной .