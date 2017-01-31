Факт преступления в Авдеевке будет приобщен к делу в Международном суде Гааги - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Очередной факт преступления российских военных и незаконных вооруженных формирований в Авдеевке Донецкой области будет задокументирован и приобщен к делу в Международном уголовном суде в Гааге. Об этом сказал в эфире " 112 Украина " советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНН.
"Сейчас в Авдеевке мы видим очередной акт военного преступления, совершенного на территории Украины российскими войсками и их террористическими пособниками. И этот факт обязательно будет задукоментовано и передано в дальнейшем для Международного уголовного суда в Гааге ", - сказал он.
З.Шкиряк также отметил, что в настоящее там время ситуация остается чрезвычайно напряженной.
Как сообщал председатель Донецкой ВГА П.Жебривский, по состоянию на 11:40 боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, режима тишины все еще нет .
Он также сообщил, что российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. По его словам, есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12:00. Ремонтные бригады готовы сразу начать работы по восстановлению линий электропередач.
Напомним, суд в Гааге собирает данные для признания войны на Донбассе международным конфликтом между РФ и Украиной .