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Факт преступления в Авдеевке будет приобщен к делу в Международном суде Гааги - З.Шкиряк

Факт преступления в Авдеевке будет приобщен к делу в Международном суде Гааги - З.Шкиряк

Киев • УНН

 • 7506 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Очередной факт преступления российских военных и незаконных вооруженных формирований в Авдеевке Донецкой области будет задокументирован и приобщен к делу в Международном уголовном суде в Гааге. Об этом сказал в эфире " 112 Украина " советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНН.

"Сейчас в Авдеевке мы видим очередной акт военного преступления, совершенного на территории Украины российскими войсками и их террористическими пособниками. И этот факт обязательно будет задукоментовано и передано в дальнейшем для Международного уголовного суда в Гааге ", - сказал он.

З.Шкиряк также отметил, что в настоящее там время ситуация остается чрезвычайно напряженной.

Как сообщал председатель Донецкой ВГА П.Жебривский, по состоянию на 11:40 боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, режима тишины все еще нет .

Он также сообщил, что российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. По его словам, есть предварительная информация о наступлении режима тишины в 12:00. Ремонтные бригады готовы сразу начать работы по восстановлению линий электропередач.

Напомним, суд в Гааге собирает данные для признания войны на Донбассе международным конфликтом между РФ и Украиной .

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